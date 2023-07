Izin Sakit ke Bos, Fans Taylor Swift Menyamar Jadi Hantu Anti-Hero Demi Nonton Konser Eras Tour

TRIBUNNEWS.COM - Seorang penggemar Taylor Swift yang dirahasiakan identitasnya, membolos kerja untuk menonton konser Eras Tour di Stadion Paycor di Kota Cincinnati, negara bagian Ohio, Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan lalu.

Ia mengajak putrinya, yang juga mengenakan selimut untuk menutupi tubuhnya dan kacamata ala hantu di video klip lagu Taylor Swift, Anti-Hero.

"Ada dua Swifties di sini yang ingin dirahasiakan namanya karena mereka izin sakit kepada bosnya," kata Annie Brown, reporter Local 12.

Mereka pergi ke Cincinnati dari Louisville dua hari lebih awal untuk mengantri semalaman dengan harapan mendapatkan beberapa merchandise dari tur tersebut.

"Mereka sudah berada di sini sejak 2.45 pagi," tambahnya.

Ia berharap tidak ada yang mengenali suaranya, terutama bosnya.

"Rahasiamu aman bersamaku, dan saya pikir aman dengan semua orang di sini juga," kata reporter itu.

"Dapatkah kamu memberitahu saya apa arti Taylor Swift dalam hidup Anda? Dia pasti sangat berharga karena kamu di sini padahal izin sakit," tanya reporter Local 12.

"Ya, itu benar. Aku hampir menamai nama tengah anakku Taylor," kata penggemar itu, dikutip dari Billboard.

Penggemar Taylor Swift itu mengatakan dia mengantre di sana sejak pagi untuk merchandise berupa kaos oblong abu-abu.

Seorang penggemar Taylor Swift menyamar sebagai hantu Anti-Hero untuk membolos kerja. Ia mengajak anaknya yang berusia 11 tahun. (Local12/Twitter)

Ia mengatakan dia sudah melihat konser Taylor Swift di Nashville, tapi membawa putrinya yang berusia 11 tahun ke pertunjukan sebagai pengalaman konser pertamanya pada hari Sabtu.

Hantu "Anti-Hero" adalah representasi visual dari bait pertama dari single Anti-Hero.

"When my depression works the graveyard shift. All of the people I've ghosted stand there in the room," bunyi lirik Anti-Hero yang dinyanyikan Taylor Swift saat hantu berselimut muncul di video klip.

Konser Taylor Swift di Cincinnati

Taylor Swift mengenakan kostum bodysuit hitam saat menggelar konser Eras Tour di Cincinnati pada Jumat (30/6/2023). (Taylor Swift/Instagram)

