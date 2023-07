TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Decode yang dipopulerkan oleh grup band Paramore.

Lagu Decode menjadi soundtrack film Twilight sekaligus bonus track di album Brand New Eyes.

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan BET ON ME – ITZY: Geuraedo I Choose Me Nal Mideobol Subakke

Berikut lirik dan terjemahan lagu Decode - Paramore:

How can I decide what’s right?

Bagaimana saya bisa memutuskan apa yang benar?

When you’re clouding up my mind

Saat kau mengaburkan pikiranku

I can’t win your losing fight all the time

Saya tidak bisa memenangkan pertarungan lawan Anda sepanjang waktu

How can I ever own what’s mine

Bagaimana saya bisa memiliki apa yang menjadi milik saya?

When you’re always taking sides

Bila Anda selalu berpihak

But you won’t take away my pride

Tapi Anda tidak akan menghilangkan harga diri saya

No not this time

Tidak kali ini tidak

Not this time

Tidak kali ini

How did we get here?

Bagaimana kita bisa sampai disini?

Well I used to know you so well

Yah aku dulu mengenalmu dengan baik

How did we get here?

Bagaimana kita bisa sampai disini?

Well I think I know

Baiklah saya rasa saya tahu

The truth is hiding in your eyes

Yang benar bersembunyi di matamu

And its hanging on your tongue

Dan yang tergantung di lidahmu

Just boiling in my blood

Hanya mendidih dalam darahku

But you think that I can’t see

Tapi Anda pikir saya tidak bisa melihat

What kind of man that you are

Orang macam apa dirimu itu?

If you’re a man at all

Jika Anda seorang pria sama sekali

Well I will figure this one out

Baiklah aku akan mencari yang ini

On my own

Saya sendiri

(I’m screaming “I love you so”)

(Saya berteriak “Saya sangat mencintaimu”)

On my own

Saya sendiri

(My thoughts you can’t decode)

(Pikiranku kamu tidak bisa memecahkan kode)

How did we get here?

Bagaimana kita bisa sampai disini?

Well I used to know you so well, yeah

Yah aku biasa mengenalmu dengan baik, ya

How did we get here?

Bagaimana kita bisa sampai disini?

Well I think I know

Baiklah saya rasa saya tahu

Do you see what we’ve done?

Apakah kamu melihat apa yang telah kita lakukan?

We’ve gone and made such fools of ourselves

Kami telah pergi dan membuat orang bodoh seperti diri kita sendiri

Do you see what we’ve done?

Apakah kamu melihat apa yang telah kita lakukan?

We’ve gone and made such fools of ourselves

Kami telah pergi dan membuat orang bodoh seperti diri kita sendiri

Yeah…!

Ya…!

How did we get here?

Bagaimana kita bisa sampai disini?

Well I used to know you so well, yeah yeah

Yah aku biasa mengenalmu dengan baik, yeah ya

How did we get here?

Bagaimana kita bisa sampai disini?

Well I used to know you so well

Yah aku dulu mengenalmu dengan baik

I think I know

Saya rasa saya tahu

I think I know

Saya rasa saya tahu

Ooh, there is something

Ooh, ada sesuatu

I see in you

Saya lihat di dalam kamu

It might kill me

Itu bisa membunuhku

I want it to be true

Aku ingin itu benar

(Tribunnews.com)