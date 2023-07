Penjelasan Agensi Soal Drama Terbaru Han So Hee

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Han So Hee dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk membintangi drama terbaru berjudul Dotgabi.

Dilansir dari Soompi, Rabu (5/7/2023), 9ato Entertainment selaku agensi mengatakan, Han So Hee belum dipastikan membintangi Dotgabi.

"Belum ada yang diputuskan tentang proyek selanjutnya," ungkap agensi.

"Setelah menyelesaikan syuting untuk Gyeongseong Creature, dia akan istirahat dan melakukan aktivitas yang dijadwalkan menumpuk (selama syuting)," lanjutnya.

Namun agensi menyebut Han So Hee akan meninjau tawarannya dan baru akan memutuskan proyek berikutnya setelah menyelesaikan kegiatannya.

Dotgabi sendiri menceritakan kisah seorang wanita yang tidak menarik di siang hari tetapi cantik di malam hari.

Drama ini akan dipimpin oleh sutradara Oh Jin Seok dan ditulis oleh penulis Han Ji Hoon yang sebelumnya menggarap River Where the Moon Rises.

Sebelumnya, agensi juga mengonfirmasi bahwa Han So Hee ditawari sebagai peran utama dalam drama berjudul Hong Sisters, Can This Love Be Interpreted?.

Namun agensi juga belum memastikan apakah Han So Hee akan menerima tawaran itu atau tidak.

Sebagaimana diketahui, Han So Hee menjadi salah satu aktris Korea yang kini sedang naik daun.

Namanya populer setelah membintangi drama The World of the Married pada 2020.

Setelah itu aktris kelahiran 1994 ini kebanjiran berbagai proyek baik drama atau aktivitas lainnya seperti model video musik.

Seperti baru-baru ini Han So Hee dikabarkan menjadi bintang video klip untuk lagu terbaru dari Jungkook BTS.

