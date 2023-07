The Strokes hingga The 1975 Siap Meriahkan Festival Musik Tahunan We The Fest 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Festival musik We The Fest (WTF) 2023 telah mengumumkan tanggal resminya yang akan digelar pada 21, 22 dan 23 Juli 2023 di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya di tahun 2022 We The Fest hadir secara online dengan menghadirkan berbagai nama seperti Offset, Swae Lee, CL, Jackson Wang dan berbagai musisi lainnya.

Namun kini WTF kembali hadir secara offline dengan menghadirkan 19 musisi internasional serta 25 musisi Tanah Air dari berbagai genre-genre musik yang berbeda.

"Ini akan jadi WTF yang paling seru dari WTF WTF sebelumnya. secara line up, ini juga line up terbesar kita selama We The Fest. mungkin kayak experience on sitenya, it will be the sane. alls genre, all artist, masih menjadi tempat untuk eksplorasi musik, all musik, kata Sarah Deshita selaku Brand Consultant Ismaya Live sekaligus promotor We The Fest dalam jumpa pers di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2023).

Jumpa pers festival musik We The Fest 2023 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2022).

"Tahun ini lebih we paying through to the people, dimana kita banyak juga penonton," lanjutnya.

Kemudian We The Fest 2023 menyediakan tiga panggung megah di antaranya WTF Stage, This Stage is Bananas dan satu panggung yang masih dirahasiakan.

Dari musisi Internasional, terdapat The Strokes, The 1975, The Strokes, The Kid Laroi, Daniel Caesar yang hadir sebagai headliner, serta Alexander 23.

Kemudian Dermot Kennedy, Devita, Dhruv, Elderbrook, Gryffin, Jake Scott, LeHii, NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge), Peach Tree Rascal, Porter Robinson, Rini, Sabrina Carpenter, Sorn (feat Seungyeon & Denise Julia), dan Ty Dolla $ign.

Puluhan musisi dari Tanah Air juga turut hadir memeriahkan festival musik tahunan We The Fest 2023.

Musisi Indonesia yang telah tergabung dalam lineup diantaranya adalah Ali, Alyph (feat A. Nayaka & Ben Utomo), Aruma, Barasuara, Cokelat, David Bayu, Efek Rumah Kaca, Gigi, Hindia, Kahitna, Kurosuke, Kunto Aji.

Lomba Sihir, Maliq & D’Essentials, Mikha Angelo, Mocca, Project Pop, Rafi Sudirman, Rock N Roll Mafia, Sajama, Syarikat Idola Remaja, The Adams, The Changcuters, Yura Yunita, dan Ziva Magnolya.

Tidak hanya pertunjukan musik, We The Fest 2023 juga menyiapkan banyak keseruan dari berbagai aktivasi.

Hingga saat ini Tiket We The Fest 2023 sampaimasih tersedia dan dapat dibeli secara online.