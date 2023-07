'BTS Break The Silence: The Movie' Bakal Tayang di Layar Kaca Indonesia Tepat di HUT ke-10 ARMY

TRIBUNNEWS.COM - “BTS Break The Silence: The Movie”, film dokumenter yang menceritakan sisi lain tujuh member Bangtan Boys atau BTS bakal tayang di layar kaca Indonesia.

NET menjadwalkan penayangan film tersebut pada 9 Juli 2023 pukul 18.00 WIB, atau tepat di perayaan HUT ke-10 ARMY, sebutan fans BTS.

Direktur NET Surya Hadiwinata mengatakan film tersebut ditayangkan karena melihat besarnya antusiasme ARMY.

"Semoga tayangan ini bisa menjadi hiburan spesial,” lanjut Surya Hadiwinata.

“Break The Silence: The Movie” adalah film dokumenter BTS rilisan tahun 2020.

Film ini merupakan yang keempat, setelah “Burn The Stage: The Movie" (2018), “BTS World Tour: Love Yourself In Seoul” (2019) dan “Bring The Soul: The Movie" (2019).

“Break The Silence: The Movie” menyajikan cerita personal dari member BTS yaitu RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V dan Jung Kook.

Film dokumenter ini juga menampilkan perjalanan di balik layar tur dunia BTS “Love Your Self: Speak Yourself” yang digelar pada 2019.

Saat itu, BTS menjalani tur di Los Angeles, Chicago, New York, Sao Paulo, London, Paris, Osaka, Shizuoka, Riyadh dan Seoul.

Menariknya, dalam tur ini BTS mencetak sejarah sebagai grup asal Korea pertama yang tampil di Wembley Stadium, BTS pun memuncaki tangga konser Billboard Boxscores di bulan Mei 2019.

“Break The Silence: The Movie” sendiri juga berhasil meraih sukses dengan menyabet penghargaan MTV Movie & TV Awards 2021 untuk kategori Film Dokumenter Musik Terbaik.

BTS merupakan boyband peraih nominasi Grammy Awards asal Korea Selatan yang sukses merebut jutaan hati para penggemarnya di seluruh penjuru dunia, sejak debut pada Juni 2013.

Mereka memantapkan diri sebagai ikon pop yang berhasil memecahkan sejumlah rekor dunia berkat karya musik hasil produksi sendiri yang otentik, performa yang maksimal serta cara mereka membangun interaksi dengan fans.

BTS juga dikenal kerap mengampanyekan gerakan positif, seperti gerakan anti-bully LOVE YOURSELF, juga pesan yang disampaikan lewat pidato ‘Speak Yourself’ di ruang Sidang Majelis Umum PBB, New York.

Lewat karya-karya hitsnya, BTS sukses memuncaki Billboard Hot 100 singles sebanyak 6 kali sejak 2020.

Tiket konsernya pun kerap habis terjual diburu para penggemarnya di seluruh dunia. BTS juga dinobatkan sebagai Entertainer of the Year 2020 versi majalah TIME.

Sejumlah penghargaan yang berhasil diraih BTS di antaranya, 5 kali nominasi Grammy Awards (Grammy Awards ke-63 hingga Grammy Awards ke-65), Billboard Music Awards, American Music Awards (Artist of the Year 2021) dan MTV Music Awards.