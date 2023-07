Lirik Lagu dan Terjemahan Fancy - Iggy Azalea feat Charli XCX: First Things First, Iam The Realest

TRIBUNNEWS.COM - berikut lirik lagu dan terjemahan Fancy yang dipopulerkan oleh Iggy Azalea.

Lagu Fancy merupakan karya kolaborasi penyanyi asal Australia Iggy Azalea dengan Charli XCX.

Lagu berdurasi 3 menit 24 detik itu dirilis pada 16 Juni 2019.

Sejak pertama kali dirilis lagu Fancy milik Iggy Azalea dan Charli XCX telah ditonton sebanyak 2,3 ribu kali di YouTube.

Simak lirik lagu Fancy lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Listen to this jam, show 'em what you got

Dengarlah lagu ini, tunjukkan pada mereka apa yang kau punya

Inbox, fresh

Kotak masuk, segar

First things first, I'm the realest (realest)

Yang utama dulu, aku yang paling nyata

Drop this and let the whole world feel it

Lupakan ini dan biar seluruh dunia merasakannya

(Let 'em feel it)

(Biar mereka merasakannya)

And I'm still in the Murda Bizness

Dan aku masih di Murda Bizness

I can hold you down, like I'm givin' lessons in physics

Aku bisa menahanmu, seperti aku kan memberi pelajaran fisika

(right)

(benar)

You should want a bad bitch like this (ha)

Kau pasti inginkan perempuan jalang seperti ini

Drop it low and pick it up just like this (yeah)

Jatuhkan dan ambil seperti ini

Cup of Ace, cup of Goose, cup of Cris

Cangkir As, cangkir angsa, cangkir cris

High heels, somethin' worth a half a ticket on my wrist

Sepatu hak tinggi, harganya setengah dari tiket di pergelanganku

(on my wrist)

(Di pergelanganku)

Takin' all the liquor straight, never chase that (never)

Menghabiskan semua miras, jangan pernah kejar itu

Rooftop like we bringin' '88 back (what)

Atas atap seperti kita membawa tahun 88 kembali

Bring the hooks in, where the bass at?

Mainkan bagian hook-nya, dimanakah bassnya?

Champagne spillin', you should taste that

Sampanye tumpah, kau harus mencicipinya

I'm so fancy

Aku memang sedap dipandang

You already know

Kau sudah tahu

I'm in the fast lane

Aku di jalur sibuk

From L.A. to Tokyo

Dari L.A. ke Tokyo

I'm so fancy

Aku sedap dipandang

Can't you taste this gold

Tak bisakah kau rasakan emas ini

Remember my name, 'bout to blow

Ingatlah namaku, sebentar lagi meledak

I said baby, I do this, I thought that, you knew this

Kubilang kasih, kulakukan ini, kupikir, kau tahu ini

Can't stand no haters and honest, the truth is

Tak tahan dengan para pembenci dan jujur, itulah kenyataannya

And my flow retarded, they speak it, depart it

Dan uangku terbelakang, mereka membicarakannya, meninggalkannya

Swagger on super, I can't shop at no department

Berjalan pongah, aku tak bisa belanja di toko manapun

Better get my money on time, if they not money, decline

Harus dapatkan uangku tepat waktu, jika mereka tak punya uang, tolak

And swear I meant that there so much that they give that line a rewind

Dan aku bersungguh-sungguh bahwa banyak yang meminta baris itu diputar ulang

So get my money on time, if they not money, decline

Maka dapatkan uangku tepat waktu, jika mereka tak punya uang, tolak

I just can't worry 'bout no haters, gotta stay on my grind

Aku tak mau pikirkan para pembenci, harus terus bekerja keras

Now tell me, who that, who that?

Kini katakan padaku, siapa itu, siapa itu?

That do that, do that?

Yang lakukan itu, lakukan itu?

Put that paper over all, I thought you knew that, knew that

Tempelkan kertas di tiap tempat, kupikir kau tahu itu, tahu itu

I be that I-G-G-Y, put my name in bold

AKu kan jadi I-G-G-Y, tulis namaku tebal-tebal

I been working, I'm up in here with some change to throw

Aku bekerja, aku ada di sini dengan membawa perubahan yang siap diajukan

Trash the hotel

Runtuhkan hotelnya

Let's get drunk on the mini bar

Mari mabuk-mabukan di mini bar

Make the phone call

Buatlah panggilan telpon

Feels so good getting what I want, yeah

Sungguh senang dapatkan yang kumau, yeah

Keep on turning it up

Terus keraskan

Chandelier swinging, we don't give a fuck

Lampu gantung berayun-ayun, kita tak peduli

Film star, yeah I'm deluxe

Bintang film, yeah aku mewah

Classic, expensive, you don't get to touch, ow

Klasik, mahal, kau tak harus menyentuh, ow

Still stunting, how you love that

Masih pengganti, bagaimana kau suka itu

Got the whole world asking how I does that

Membuat seluruh dunia bertanya bagaimana aku melakukannya

Hot girl, hands off, don't touch that

Gadis seksi, tangan ke atas, jangan sentuh itu

Look at that I bet you wishing you could clutch that

Lihatlah, aku bertaruh berharap kau bisa menggenggamnya

Just the way you like it, huh?

Seperti yang kau suka, huh?

You're so good, he's just wishing he could bite it, huh?

Kau sungguh baik, dia berharap bisa menggigitnya, huh?

(Say what what?)

(Apa pendapatmu?)

Never turn down money

Jangan pernah tolak uang

Slaying these foes, gold trigger on the gun like

Memusnahkan musuh-musuh ini, pelatuk emas di benda seperti pistol

Who that, who that, I-G-G-Y

Siapa itu, siapa itu, I-G-G-Y

That do that, do that, I-G-G-Y

Yang lakukan itu, lakukan itu, I-G-G-Y

Who that, who that, I-G-G-Y

Siapa itu, siapa itu, I-G-G-Y

