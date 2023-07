Siap-Siap, Prambanan Jazz Festival Sebentar Lagi Digelar!

Prambanan Jazz Festival (PJF) #9 | 2023 powered by. Bank Jateng siap digelar selama dua pekan (7,8,9 Juli 2023 dan 14,15,16 Juli 2023) di lapangan Brahmana dan Wisnu, Candi Prambanan, Yogyakarta.

TRIBUNNEWS.COM - Prambanan Jazz Festival (PJF) #9 | 2023 powered by. Bank Jateng siap digelar selama dua pekan (7,8,9 Juli 2023 dan 14,15,16 Juli 2023) di lapangan Brahmana dan Wisnu, Candi Prambanan, Yogyakarta.

Rajawali Indonesia selaku promotor sudah menyiapkan cukup lama sejak akhir tahun 2022 lalu. Prambanan Jazz Festival tahun ini mengusung tema “Culture for the Future”, yang disajikan dengan konsep “The Magical Experience”.

Tema ini berangkat dari satu pemahaman penting, bahwa budaya adalah hal penting untuk masa depan. Di masa semua yang serba digital, bahkan karya seni bisa digarap oleh artificial intelligence (AI), kebudayaan bisa membuat kita tetap menapak bumi dan berpegang erat pada akar kita sebagai manusia Anas Alimi menambahkan terkait konsep baru untuk Prambanan Jazz Festivals.

“Dari Prambanan Jazz sendiri menghadirkan konsep baru dari jenis regulasi dan layout panggung yang berubah, kemudian acara ini menyesuaikan dengan kondisi tersebut yang bisa

dikondisikan dengan minat audiens sendirI.”

Acara tahunan yang sempat “puasa” mendatangkan artis Internasional karena pandemik 3 tahun lalu, tahun ini PJF ke-9 langsung me rapel dengan sederetan artis Internasional dari berbagai benua. Diantaranya Scot Bradlee’s Postmodern Jukebox, Lukas Graham, Eric Benet, Faouzia, Gispykings by. Andre Reyes, Vertical Horizon, Bond, Conor Maynard, Tunde (Voice of Lighthouse family), Seafret, Lucky Chops dan Gemini.

Anas Alimi Founder Prambanan Jazz Festival dan Founder Rajawali Indonesia menyampaikan “Ya rencana awal sih ada 9 Internasional artis, dan 60 Artis Indonesia, supaya kalau dijumlah bisa seperti angka cantik 69 (enam puluh sembilan) seksi lah angkanya. Tapi ternyata lebih dari perkiraan, ada 12 Internasional artis yang kita hadirkan untuk PJF Lovers tahun ini.”

Akhir tahun 2022 lalu, iKonser bersama Metranet dan Telkom Regional 7 telah menjalankan movement bertajuk "Baku Nada". Program mencari bakat band/musisi potensial asal Indonesia bagian timur, meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Setelah melalui beberapa babak penyisihan, kini Baku Nada telah mendapatkan 3 pemenang yang berhak tampil di Prambanan Jazz Festival 2023. Mereka adalah Treeshome (@treeshome.music) asal Maluku Utara, Tropico Rasta (@tropico_rasta) asal Papua, Tardigrada (@tardigradaofficial) asal Sulawesi Tengah.

Selain itu ada juga program I'm Jazz a Kids submission, Audisi mencari musisi cilik Prambanan Jazz Festival. Usia peserta yang bervariasi mulai 7 hingga 15 tahun ini sempat membuat juri berpikir keras karena semuanya bagus-bagus dari kategori yang ada (seperti Vocal, Guitar, Bass, Keyboard, Jazz Instrumental seperti Biola, saxo dan lain-lain.

Penampilan mereka tentunya akan menjadi kejutan untuk PJF Lovers, untuk menikmati rangkaian PJF ke-9 selama 6 hari. “Kita lihat saja nanti kejutan “The Magical Experience” dari peserta,” tambah Anas.

I’m jazz a kids ini adalah sesuatu yang baru, dan para pendaftar juga datang dari berbagai daerah dan negara yang nanti para pemenangnya akan dibuatkan 2 super band

untuk tampil di panggung Prambanan Jazz Tovic Raharja selaku CEO Rajawali Indonesia, menyampaikan, “Alhamdulillah komunikasi kami lancar kepada artis Internasional hingga saat ini.

Dengan banyaknya artis yang dihadirkan, ini menjadi fokus tim untuk menyiapkan secara bersama-sama dalam waktu yang berdekatan. Namun, sejauh ini kebutuhan Artis Internasional maupun Indonesia dapat kami penuhi. ”

Irianto selaku Direktur Bisnis Dana Jasa dan UMKM Bank Jateng yang mewakili Supriatno selaku Direktur Utama Bank Jateng menyampaikan, “Antusiasme penonton yang tinggi membuat kami, Bank Jateng hadir untuk memberikan kemudahan pada nasabah dengan program SAVE DUIT dan diskon 50 persen untuk nasabah Bank Jateng.”

Anas menambahkan, “Pasar Kangen Prambanan Jazz turut hadir dengan konsep kuliner tradisional khas Jogja yang akan memanjakan seluruh penonton yang hadir.”