Lirik dan Terjemahan Lagu I Miss You - Blink 182: Hello There, The Angel From My Nightmare

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I Miss You yang dipopulerkan oleh grup band Blink 182.

Lagu I Miss You masuk dalam album Blink-182 yang dirilis pada tahun 2003.

Berikut lirik dan terjemahan lagu I Miss You - Blink 182:

Hello there,

Halo,

The angel from my nightmare,

Malaikat dari mimpi burukku,

The shadow in the background of the morgue.

Bayangan di latar belakang kamar mayat.

The unsuspecting victim of darkness in the valley.

Korban tak dicurigai dari kegelapan di lembah.

We can live like Jack and Sally

Kita bisa hidup seperti Jack dan Sally

If we want.

Jika kita ingin.



Where you can always find me

Di mana kau selalu bisa menemukanku

And we'll have Halloween on Christmas.

Dan kita akan memiliki Halloween dalam Natal.

And in the night we'll wish this never ends,

Dan di malam hari kita akan berharap ini tak pernah berakhir,

We'll wish this never ends.

Kita akan berharap ini tak pernah berakhir.



(I miss you, miss you)

(I miss you, miss you)

(Aku merindukanmu, merindukanmu)



Where are you?

Di mana kau?

And I'm so sorry.

Dan aku sangat menyesal.

I cannot sleep, I cannot dream tonight.

Aku tak bisa tidur, aku tak bisa bermimpi malam ini.

I need somebody and always

Aku butuh seseorang dan selalu

This sick strange darkness

Kegelapan aneh menyakitkan ini

Comes creeping on so haunting every time.

Datang merayap begitu menghantui setiap waktu.



And as I stared I counted

Dan saat aku menatap aku menghitung

The webs from all the spiders

Jaring dari semua laba-laba

Catching things and eating their insides.

Menangkap sesuatu dan melahap isi perut mereka.



Like indecision to call you

Seperti kebingungan untuk menghubungimu

And hear your voice of treason.

Dan mendengar suara pengkhianatanmu.

Will you come home and stop this pain tonight?

Akankah kau pulang dan menghentikan rasa sakit ini malam ini?

Stop this pain tonight.

Hentikan rasa sakit ini malam ini.



Don't waste your time on me.

Jangan buang waktumu padaku.

You're already the voice inside my head.

Kau sudah jadi suara dalam kepalaku.

(I miss you, miss you)

(Aku merindukanmu, merindukanmu)

Don't waste your time on me.

Jangan buang waktumu padaku.

You're already the voice inside my head.

Kau sudah jadi suara dalam kepalaku.

(I miss you, miss you)

(Aku merindukanmu, merindukanmu)

(Tribunnews.com)