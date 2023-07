Chord Gitar dan Lirik Lagu Bambina-Pamungkas: Leave The Door Wide Open

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dan lirik lagu Bambina yang diciptakan oleh Pamungkas.

Bambina merupakan salah satu lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Pamungkas.

masuk dalam album bertajuk Walk The Talk, lagu Bambina dirilis pada tahun 2018.

Lagu Bambina ini mengisahkan tentang kepergian sang kekasih.

Seseorang telah ikhlas dengan kepergian sang kekasih dan dapat menerima keadaan.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Riding The Wave - Pamungkas: For a Thought I Would be Rich

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bambina-Pamungkas

Intro

F A# F A# (2x)

[Verse 1]

F A#

Thank you for stopping by

F A#

Leave the door wide open

F

I wanna see you

A#

Looking back as you leave

F

With your little smile

A#

And one hand waving free

Gm C

It's a pleasure knowing you

[Chorus]

F A#

Goodbye, Bambina

F A#

Goodbye, Bambina

F A#

Goodnight, Bambina

F A#

Goodbye, bye, bye

C

I'll see you later

(I'll see you later)

[Verse 2]

F A#

A part of me wants you to stay

F A#

But baby who cares what I say

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu I Got to Get You - Pamungkas: It’s Always You

F

Just watch, how you roam now

A# Gm

Take care of yourself now

C

Bambina it's alright

Gm C

It's alright, have your way

A#

Have a faith, don't be scared

(You are loved, you'll be fine)

F

So am I, I'm prepared

Gm

I'll be good as it should

C

Bon voyage, Ma belle

(Bon voyage, Ma belle)

A# F

Bambina, I'll miss you

A# F C

Bambina, I'll miss you

A# F Gm

I wish you well in all you do

[Interlude]

F A# F A#

[Outro]

F A#

(Goodnight, Bambina)

F A#

(Goodnight, Bambina)

F A#

(Goodbye, bye bye)

F A#

(Goodnight, Bambina)

F A#

(Goodbye, bye bye)

(Tribunnews.com/Pondra)