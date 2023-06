Lirik dan Terjemahan Lagu Riding The Wave - Pamungkas: For a Thought I Would be Rich

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Riding The Wave karya Pamungkas.

Lagu Riding The Wave merupakaan ciptaan dari penyanyi asal Indonesia, Pamungkas.

Pamungkas memiliki nama lengkap Rizki Rahmahadian Pamungkas merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, aktor, hingga produser rekaman.

Dirilis pada tahun 2020, lagu Riding The Wave masuk dalam album bertajuk 'Solipsism'.

Lagu Riding The Wave ini mengisahkan tentang perjalanan hidup dirinya, terutama dalam kariernya dari awal sebagai musisi hingga kini dikenal oleh publik.

Lirik dan Terjemahan Lagu Riding The Wave-Pamungkas

Penny

(Segelintir uang)

For a thought I would be rich

(Sejenak kupikir aku akan kaya)

Ruling the world I'd be king

(Menjadi raja yang menguasai dunia)

Oh my oh my

(Sayang seribu sayang)

Plenty

(Banyak)

Of things I would like to say

(Hal yang ingin kukatakan)

But somewhat I am short on words

(Tapi entah kenapa aku kehabisan kata-kata)

Oh my oh my

(Sayang seribu sayang)

I'm falling again

(Aku terjatuh lagi)

And I get up again

(Dan bangkit lagi)

Continuum it seems

(Nampaknya terus berlanjut)

I'm riding the wave

(Kutaklukkan rintangannya)

I'm hiding 'cause feelings keep drifting apart

(Aku bersembunyi karena perasaan tidak sejalan)

And wanting more is just gonna get me

(Dan rasa tamak hanya akan menjadikanku)

Down to my belly

(Kurang bersyukur)

I'm riding the wave

(Kutaklukkan rintangannya)

I get out, the air gets too lonely to breathe

(Keluar aku mencari relasi)

And saying so much will only take me

(Dan banyak bicara hanya akan membawaku)

Drag me

(Menyeretku)

Down to my knees

(Dalam kesulitan)

I'm riding the wave

(Kutaklukkan rintangannya)

(Tribunnews.com)