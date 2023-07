Chord Gitar dan Lirik Sholawat Jibril - Santri Njoso: Shallallahu Ala Muhammad

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik sholawat Jibril versi Santri Njoso.

Sholawat Jibril ini banyak dicari oleh warganet lantaran lantunan Shallallahu 'Ala Muhammad.

Diketahui, sholawat Jibril ini merupakan bacaan sholawat yang pertama kali diucapkan oleh Malaikat Jibril pada Nabi Adam.

Hal itu untuk mahar mempersunting Siti Hawa.

Selain itu, sholawat Jibril juga banyak dinyanyikan oleh musisi religi di Indonesia, salah satunya Santri Njoso.

Chord Gitar dan Lirik Sholawat Jibril versi Santri Njoso

INTRO:

Em B Am Em

Am Em C B .

Em B

Shollallahu 'Ala Muhammad

Am Em

Shollallahu 'Alaih Wa Sallam

Am Em

Shollallahu 'Ala Muhammad

C B

Shollallahu 'Alaih Wa Sallam

Em B

Shollallahu 'Ala Muhammad

Am Em

Shollallahu 'Alaih Wa Sallam

Am Em

Shollallahu 'Ala Muhammad

C B Em

Shollallahu 'Alaih Wa Sallam

B C

Anta Syamsun Anta Badrun

D Am Em

Anta Nuurun Fauqo Nuurin

B C

Anta Syamsun Anta Badrun

D Am Em

Anta Nuurun Fauqo Nuurin

Am Em

Anta Iktsiirun Wa Ghoolii

C B Em

Anta Mishbahus Shuduri

INTERLUDE:

Em B Am Em

Am Em C B .

Ya Habiibi Ya Muhammad

Yaa 'Aruusal Khofiqoini

Ya Mu-ayyad Ya Mumajjad

Ya Imaamal Qiblataini

Em B

Shollallahu 'Ala Muhammad

Am Em

Shollallahu 'Alaih Wa Sallam

Am Em

Shollallahu 'Ala Muhammad

C B Em

Shollallahu 'Alaih Wa Sallam

C B Em

Shollallahu 'Alaih Wa Sallam

