Lirik dan Terjemahan Lagu She's Gone - Steelheart: Lady, Won't You Save Me

Lirik dan terjemahan lagu She's Gone yang dipopulerkan oleh grup band Steelheart

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu She's Gone yang dipopulerkan oleh grup band Steelheart.

Lagu She's Gone masuk dalam album Steelheart yang dirilis pada 1990.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Timeless - Taylor Swift: We Wouldve Been Timeless

Berikut lirik dan terjemahan lagu She's Gone - Steelheart:

She's gone,

Dia telah pergi,

Out of my life.

Pergi dari hidupku.

I was wrong,

Aku salah,

I'm to blame,

Aku yang salah,

I was so untrue.

Aku memang salah.

I can't live without her love.

Aku tidak bisa hidup tanpa cintanya.

In my life

Di dalam hidupku

There's just an empty space.

Hanya ada ruang kosong.

All my dreams are lost,

Semua mimpiku telah hilang,

I'm wasting away.

Aku menyia-nyiakan.

Forgive me, girl.

Maafkan aku, sayang

(Chorus)