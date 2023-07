Lirik Lagu dan Terjemahan Go Hard Or Go Home - Iggy Azalea feat Wiz Khalifa: I Feel Like The Sky

Inilah lirik lagu dan terjemahan Go Hard Or Go Home yang dipopulerkan oleh Iggy Azalea feat Wiz Khalifa.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Go Hard Or Go Home yang dipopulerkan oleh Iggy Azalea feat Wiz Khalifa.

Lagu kolaborasi Iggy Azalea feat Wiz Khalifa yang berjudul Go Hard Or Go Home dirilis pada 30 Mei 2015.

Film Fast and Furious 7 atau Furious 7 diketahui menggunakan lagu Go Hard Or Go Home sebagai salah satu soundtrack-nya.

Sejak pertama kali dirilis lagu Go Hard Or Go Home telah ditonton sebanyak 3,6 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Go Hard Or Go Home lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

I feel like the sky is falling down

Rasanya seakan-akan langit runtuh

Ain't nobody here to play around

Tak ada teman tuk bermain

Push it to the edge, I won't back down

Dorong sekeras-kerasnya, aku takkan menyerah

'Cause it's time to go hard or go home

Karena inilah saatnya habis-habisan atau pulang

One way up, no way out

Satu jalan ke depan, tak ada jalan keluar

I give it all, all for the family

Kuberikan semua untuk keluarga

We stay up, no bail outs

Kita bertahan, tak lari

Give it all, all for the family, family, family, fa-fa-family

Berikan semua untuk keluarga

Five, four, three, two, I got one shot

Lima, empat, tiga, dua, aku punya satu kesempatan