Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Diet Mountain Dew - Lana Del Rey

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia Diet Mountain Dew yang dipopulerkan oleh Lana Del Rey.

Lirik Lagu Diet Mountain Dew - Lana Del Rey:

You're no good for me

Baby, you're no good for me

You're no good for me

But, baby, I want you, I want—

Diet Mountain Dew, baby, New York City

Never was there ever a girl so pretty

Do you think we'll be in love forever?

Do you think we'll be in love?

Diet Mountain Dew, baby, New York City

Can we hit it now, low-down and gritty?

Do you think we'll be in love forever?

Do you think we'll be in love?

Baby, put on heart-shaped sunglasses

'Cause we gonna take a ride

I'm not gonna listen to what the past says

I been waiting up all night

Take another drag, turn me to ashes

Ready for another lie?

Says he's gonna teach me just what fast is

Say it's gonna be alright

Diet Mountain Dew, baby, New York City

Never was there ever a girl so pretty

Do you think we'll be in love forever?

Do you think we'll be in love?

Diet Mountain Dew, baby, New York City

Can we hit it now, low-down and gritty?

Do you think we'll be in love forever?

Do you think we'll be in love?

Let's take Jesus off the dashboard

Got enough on his mind

We both know just what we're here for

Saved too many times

Maybe I like this roller coaster

Maybe it keeps me high

Maybe the speed, it brings me closer

I could sparkle up your eye

Diet Mountain Dew, baby, New York City

Never was there ever a girl so pretty

Do you think we'll be in love forever?

Do you think we'll be in love?

Diet Mountain Dew, baby, New York City

Can we hit it now, low-down and gritty?

Do you think we'll be in love forever?

Do you think we'll be in love?

You're no good for me

Baby, you're no good for me

You're no good for me

But, baby, I want you, I want you

You're no good for me

Baby, you're no good for me

You're no good for me

But, baby, I want you, I want you, I want you

Diet Mountain Dew, baby, New York City

Never was there ever a girl so pretty

Do you think we'll be in love forever?

Do you think we'll be in love?

Baby stopping at 7-Eleven

There in his white Pontiac Heaven

Do you think we'll be in love forever?

Do you think we'll be in love?

Diet Mountain Dew, baby, New York City

Never was there ever a girl so pretty

Do you think we'll be in love forever?

Do you think we'll be in love?

Diet Mountain Dew, baby, New York City (You're no good for me)

Can we hit it now, low-down and gritty? (Baby, you're no good for me)

Do you think we'll be in love forever? (You're no good for me)

Do you think we'll be in love? (But, baby, I want you, I want—)

You're no good for me

Baby, you're no good for me

You're no good for me

But, baby, I want you, I want—

You're no good for me

Baby, you're no good for me

You're no good for me

But, baby, I want you, I want—

You're no good for me

Baby, you're no good for me

You're no good for me

But, baby, I want you, I want—

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Diet Mountain Dew - Lana Del Rey:

Kamu tidak baik untukku

Sayang, kamu tidak baik untukku

Kamu tidak baik untukku

Tapi, sayang, aku menginginkanmu, aku ingin—

Diet Mountain Dew, sayang, Kota New York

Tidak pernah ada gadis seperti itu cantik

Apa menurutmu kita akan saling mencintai selamanya?

Apa menurutmu kita akan jatuh cinta?

Diet Mountain Dew, sayang, Kota New York

Bisakah kita melakukannya sekarang, rendah hati dan berpasir?

Apakah Anda pikir kita akan jatuh cinta selamanya?

Apa menurutmu kita akan jatuh cinta?

Sayang, kenakan kacamata hitam berbentuk hati

Karena kita akan berkendara

Saya tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan masa lalu

Saya telah menunggu sepanjang malam

Tarik lagi, ubah saya menjadi abu

Siap untuk kebohongan lagi?

Katanya dia akan mengajariku apa itu cepat

Katakan itu akan baik-baik saja

Diet Mountain Dew, sayang, Kota New York

Tidak pernah ada gadis yang begitu cantik

Apakah menurutmu kita akan jatuh cinta selamanya?

Apa menurutmu kita akan jatuh cinta?

Diet Mountain Dew, sayang, Kota New York

Bisakah kita melakukannya sekarang, rendah hati dan berpasir?

Apakah Anda pikir kita akan jatuh cinta selamanya?

Apa menurutmu kita akan jatuh cinta?

Mari singkirkan Yesus dari dasbor

Sudah cukup di pikirannya

Kita berdua tahu untuk apa kita di sini

Disimpan terlalu sering

Mungkin saya suka roller coaster ini Mungkin

itu membuat saya tetap tinggi

Mungkin kecepatannya, itu membuat saya lebih dekat

Saya bisa membuat mata Anda berbinar

Diet Mountain Dew, sayang, Kota New York

Tidak pernah ada gadis yang begitu cantik

Apa menurutmu kita akan jatuh cinta selamanya?

Apa menurutmu kita akan jatuh cinta?

Diet Mountain Dew, sayang, Kota New York

Bisakah kita melakukannya sekarang, rendah hati dan berpasir?

Apakah Anda pikir kita akan jatuh cinta selamanya?

Apa menurutmu kita akan jatuh cinta?

Kamu tidak baik untukku

Sayang, kamu tidak baik untukku

Kamu tidak baik untukku

Tapi, sayang, aku menginginkanmu, aku menginginkanmu

Kamu tidak baik untukku

Sayang, kamu tidak baik untukku

Kamu tidak baik untukku

Tapi, sayang, aku menginginkanmu, aku menginginkanmu, aku menginginkanmu

Diet Mountain Dew, sayang, Kota New York

Tidak pernah ada gadis yang begitu cantik

Apakah Anda pikir kita akan jatuh cinta selamanya?

Apa menurutmu kita akan jatuh cinta?

Baby berhenti di 7-Eleven

Ada di Pontiac Heaven putihnya

Apakah menurutmu kita akan saling mencintai selamanya?

Apa menurutmu kita akan jatuh cinta?

Diet Mountain Dew, sayang, Kota New York

Tidak pernah ada gadis yang begitu cantik

Apa menurutmu kita akan jatuh cinta selamanya?

Apa menurutmu kita akan jatuh cinta?

Diet Mountain Dew, sayang, Kota New York (Kamu tidak baik untukku)

Bisakah kita melakukannya sekarang, rendah dan berpasir? (Sayang, kamu tidak baik untukku)

Apakah menurutmu kita akan saling mencintai selamanya? (Kamu tidak baik untukku)

Apa menurutmu kita akan jatuh cinta? (Tapi, sayang, aku menginginkanmu, aku ingin—)

Kamu tidak baik untukku

Sayang, kamu tidak baik untukku

Kamu tidak baik untukku

Tapi, sayang, aku menginginkanmu, aku ingin—

Kamu tidak baik untukku

Sayang, kamu tidak baik untukku

Kamu tidak baik untukku

Tapi, sayang, aku menginginkanmu, aku ingin—

Kamu tidak baik untukku

Sayang, kamu tidak baik untukku

Kamu tidak baik untukku

Tapi, sayang, aku menginginkanmu, aku ingin—

