Lirik Lagu dan Terjemahan Cream Soda - EXO: Iseong-i Da Mabidoen Deus

TRIBUNNEWS.COM - Boy group asal Korea Selatan, EXO telah merilis single terbaru mereka berjudul Cream Soda, Senin10 Juli 2023, kemarin.

Lirik lagu Cream Soda mengartikan tentang perasaan manis dari seseorang yang sedang jatuh cinta.

Perasaan itu digambarkan seperti soda krim yang terlihat segar dan manis ketika dinikmati.

Perilisan itu bersamaan dengan video musik lagu tersebut yang diunggah di YouTube SMTOWN.

Simak lirik dan terjemahan Cream Soda - EXO dibawah ini:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan New Jeans - NewJeans: New Hair, New Tee NewJeans, Do You See?

tog ssoneun deushan neukkim

kkwaena budeuleoun Cream

seokk-ilsulog deoug jinhaejyeo Baby

tto mog-i taneun gibun

saljjag witaeloun jigeum

daleun geollon jeoldae manjog mos hae

Baby come closer

ib an gadeug peojyeo

cheoeum masbon teugbyeolhan kkeullim

i jageugjeog-in tensyeon

Like a bottle of cola

neon tansancheoleom Pop teojyeo imi

iseong-i da mabidoen deus

salang ap-eseon Baby jakkuman biteul

kkadaloun cheog ilijeoli jae bwado

wonlae mom-e haeloun ge kkeullineun geo alji

juche mos hal Appetite

nae modeun geol dwiheundeun geu mas

I need all ya cream soda

nog-adeulsulog jom deo dalkomhaejyeo

nae mam-eul aju ssog ppaenwa

I need all ya cream soda

You might also like

EXO

tog ssoneun deushan neukkim

kkwaena budeuleoun Cream

seokk-ilsulog deoug jinhaejyeo Baby

Baby go dum dum

meolis-sog-eul Shakin’

ttag han-ib-e nan imi Freezin’

Give me that yum yum

ajjilhan neon Tasty

nal salojab-eun dalkomhan geu Flavor

Yeah dalkomhae igeon machi

Bon bon dessert

han mogeum deul-imasin sungan

Dumb dumb befooled

nal jajehalyeo sidohaessjiman

jojeol-i an dwae

mamboda bonneung-i So fast

idaelo meomchul su eobs-eo

You know I gon get it get it