Profil D.O EXO, Member yang Baru Membuat Akun Instagram Pribadi setelah Lama Dinanti

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah profil dari Do Kyung Soo alias D.O personel boy group EXO.

Setelah sekian lama dinanti, akhirnya D.O EXO kini memiliki akun Instagram pribadi.

Pasalnya, D.O EXO ini merupakan satu-satunya member EXO yang tidak bermain media sosial termasuk instagram.

Sontak, hal tersebut tentunya membuat geger publik terkhusus para fansnya, EXO-L.

Dikutip dari Tribunnewswiki.com, D.O EXO lahir di Kota Goyang Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada 12 Januari 1993.

Ayah D.O merupakan seorang pelukis profesional dan ibunya merupakan seorang penata rambat.

D.O memiliki seorang saudara laki-laki yang lebih tua tiga tahun darinya bernama Do Seung Soo.

Jejak Karier

Sebelum akhirnya debut bersama boygroup Exo, D.O telah menjalani masa trainee selama dua tahun

Secara resmi, EXO memulai debutnya pada 8 April 2012 dengan mengeluarkan single berjudul ‘Mama’ diikuti oleh rilis EP debut mereka dengan judul yang sama.

D.O tampil sebagai penyanyi utama bersama Baekhyun dan Chen saat membawakan lagu "What is Love" dan Miracles in December (2013).

D.O. pernah berkolaborasi dengan girlgroup f(x) untuk lagu “Goodbye Summer” dalam album “Pink Tape”.

D.O juga pernah berduet bersama Yoo Youngjin membawakan lagu berjudul Tell Me (What is Love) untuk proyek musik digital, S.M. Station Season 1, dan pada (1/7/2019) SM Entertainment merilis MV berjudul "That’s Okay" yang dinyanyikan oleh D.O.

DO EXO (Koreaboo / via Pinterest)

Film Cart merupakan film yang menjadi debut D.O di layar lebar pada (2014).