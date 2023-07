Lirik dan Terjemahan Lagu Pink Skies - LANY: You and I, Under Pink Skies

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Pink Skies yang dinyanyikan oleh LANY.

Lagu Pink Skies ini dirilis pada tahun 2016 dan merupakan bagian dari album EP keempat LANY yang diberi tajuk Kinda.

Diketahui, album tersebut memuat enam trek di dalamnya dan lagu ini hadir sebagai trek ketiga yang disajikan dalam durasi 3 menit 5 detik.

Official audio lagu Pink Skies telah diunggah di YouTube LANY pada 11 Juli 2016.

Lirik dan Terjemahan Lagu Pink Skies - LANY:

[Verse 1]

Thrift store fashion

Menyimpan barang-barang bekas

Imperfect tattoos

Tato-tato yang tidak sempurna

Taking showers

Mandi

Minus shampoo

Dengan sedikit shampo

[Pre-Chorus 1]

You are my favorite everything

Kamu adalah segala kesukaanku

Been telling girls that since I was 16

(Aku) sudah mengatakan hal itu pada para gadis sejak aku berusia 16 tahun

Shut up, I love you

Diamlah, aku mencintaimu

You're my best friend

Kamu adalah teman terbaikku

[Chorus]

Get ya under pink skies, I know exactly where we should go

Membawamu ke bawah langit merah muda, aku tahu persis ke mana kita harus pergi

Cause I love the way your green eyes mix with that Malibu indigo

Karena aku suka mata hijaumu berbaur dengan biru tua Malibu itu

Talking under pink skies, I think our hearts are starting to show

Berbicara di bawah langit-langit merah muda, aku pikir hati kita mulai menunjukkan

And it's better, you and I, under pink skies

Dan ini lebih baik, kamu dan aku, di bawah langit merah muda

[Verse 2]

Underwear, I kinda care

Dengan pakaian dalam, aku sedikit peduli

Wanna look good for you

(Aku) ingin terlihat baik untukmu

British bomb, you turn me on

Dengan dada British, kamu menghidupkan aku

No matter what ya do

Tidak peduli apa yang kamu lakukan

[Pre-Chorus 2]

You are my favorite everything

Kamu adalah segala kesukaanku

Been telling you that since 2015

(Aku) sudah mengatakan padamu sejak tahun 2015

Shut up, I love you

Diamlah, aku mencintaimu

You're my best friend

Kamu adalah teman terbaikku

[Chorus]

Get ya under pink skies, I know exactly where we should go

Membawamu ke bawah langit merah muda, aku tahu persis ke mana kita harus pergi

Cause I love the way your green eyes mix with that Malibu indigo

Karena aku suka mata hijaumu berbaur dengan biru tua Malibu itu

Talking under pink skies, I think our hearts are starting to show

Berbicara di bawah langit-langit merah muda, aku pikir hati kita mulai menunjukkan

That it's better, you and I, under pink skies

Bahwa ini lebih baik, kamu dan aku, di bawah langit merah muda

[Bridge]

We can work it out

Kita bisa menyelesaikannya

You and I are meant to be together

Kamu dan aku ditakdirkan untuk bersama

This is how it's supposed to feel

Inilah yang seharusnya dirasakan

I'm in love with how this feels

Aku jatuh cinta dengan bagaimana perasaan ini

[Chorus]

Get ya under pink skies, I know exactly where we should go

Membawamu ke bawah langit merah muda, aku tahu persis ke mana kita harus pergi

Cause I love the way your green eyes mix with that Malibu indigo

Karena aku suka mata hijaumu berbaur dengan biru tua Malibu itu

Talking under pink skies, I think our hearts are starting to show

Berbicara di bawah langit merah muda, aku pikir hati kita mulai menunjukkan

That it's better, you and I, under pink skies

Bahwa ini lebih baik, kamu dan aku, di bawah langit merah muda

Get you under pink skies, I know exactly where we should go

Membawamu ke bawah langit merah muda, aku tahu persis ke mana kita harus pergi

Cause I love the way your green eyes mix with that Malibu indigo

Karena aku suka mata hijaumu berbaur dengan biru tua Malibu itu

Talking under pink skies, I think our hearts are starting to show

Berbicara di bawah langit merah muda, aku pikir hati kita mulai menunjukkan

And it's better, you and I, under pink skies

Dan ini lebih baik, kamu dan aku, di bawah langit merah muda

