Lirik Lagu dan Terjemahan Do It Like That - TXT ft Jonas Brothers: Don't Know How You Do Like That

Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan Do It Like That yang dinyanyikan oleh TXT ft Jonas Brothers.

TRIBUNNEWS.COM - Boy group Tomorrow X Together atau TXT akhirnya merilis lagu kolaborasinya dengan Jonas Brothers pada 7 Juli 2023.

Lagu tersebut berjudul Do It Like That yang diproduseri oleh musisi Ryan Tedder dari band OneRepublic.

Kolaborasi antara TXT dan Jonas Brothers ini cukup menghebohkan publik.

Bahkan, banyak dari netizen Korea Selatan menyebut kolaborasi ini dengan istilah K-popification of the Jonas Brothers.

Berikut ini lirik lagu Do It Like That milik TXT feat Jonas Brothers dengan terjemahannya:

[Verse 1: Nick Jonas]

You get me so off track, yeah

Been spinnin' for miles

But I think that you like that

Can't deny it

You bringin' my life back

And you doin' it in style

You came with that jet pack

Now we flyin'