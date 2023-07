Lirik dan Terjemahan Lagu Malibu Nights - LANY: I Drive, Chasing Malibu Nights

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Malibu Nights yang dinyanyikan oleh LANY.

Lagu Malibu Nights ini dirilis pada tahun 2018 dan merupakan bagian dari album dengan judul yang sama.

Diketahui, album yang memuat 10 trek tersebut terhitung menjadi album studio kedua LANY.

Lagu Malibu Nights mengisahkan tentang perasaan seseorang yang mengalami patah hati dan trauma hingga sulit percaya lagi dengan cinta.

Official musik video lagu Malibu Nights telah diunggah di YouTube LANY pada 16 Oktober 2018.

Hingga Kamis (13/7/2023), official musik video lagu Malibu Nights telah ditonton lebih dari 73,3 juta kali.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Pink Skies - LANY: You and I, Under Pink Skies

Lirik dan Terjemahan Lagu Malibu Nights - LANY:

[Verse 1]

There's no reason, there's no rhyme

Tanpa sebab, juga tanpa alasan

I found myself blindsided by

Kudapati diriku terbutakan

A feeling that I've never known

Oleh erasaan yang tak pernah kubayangkan

I'm dealing with it on my own

Kuhadapi seorang diri

[Chorus]

I've got way too much time to be this hurt

Sudah terlalu lama aku terluka

Somebody help, it's getting worse

Seseorang bantu aku, ini semakin buruk

What do you do with a broken heart?

Apa yang kamu lakukan dengan patah hati?

Once the light fades everything is dark

Ketika cinta hilang, semuanya menjadi kelam

Way too much whiskey in my blood

Sudah terlalu banyak kuminum alkohol

I feel my body giving up

Aku merasa tubuhku menyerah

Can I hold on for another night?

Bisakah aku bertahan untuk satu malam lagi?

What do I do with all this time?

Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini?

[Verse 2]

Heavy thoughts when it gets late

Semakin larut terasa semakin berat

Put me in a fragile state

Membuatku semakin rapuh

I wish I wasn't going home

Seandainya saat itu aku tak pulang

Dealing with it on my own

Menghadapinya seorang diri

I'm praying but it's not enough

Aku berdoa tapi tak lagi cukup

I'm done, I don't believe in love

Aku sudah muak, tak ingin lagi percaya cinta

Learning how to let it go

Mulai belajar merelakannya

Dealing with it on my own

Menghadapinya seorang diri

[Chorus]

I've got way too much time to be this hurt

Sudah terlalu lama aku terluka

Somebody help, it's getting worse

Seseorang bantu aku, ini semakin buruk

What do you do with a broken heart?

Apa yang kamu lakukan dengan patah hati?

Once the light fades everything is dark

Ketika cinta hilang, semuanya menjadi kelam

Way too much whiskey in my blood

Sudah terlalu banyak kuminum alkohol

I feel my body giving up

Aku merasa tubuhku menyerah

Can I hold on for another night?

Bisakah aku bertahan untuk satu malam lagi?

What do I do with all this time? Yeah

Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini?

[Refrain]

I drive circles under street lights

Aku pergi tanpa arah dan tujuan

Nothing seems to clear my mind

Tampaknya juga tak dapat jernihkan pikiranku

I can't forget

Aku tak bisa melupakan

Get this out my head, so

Singkirkan ini dari pikiranku

I drive, chasing Malibu nights

Aku pergi mengarah Malibu

Nothing seems to heal my mind

Tampaknya juga tak dapat memulihkan pikiranku

I can't forget

Aku tak bisa melupakan

[Chorus]

I've got way too much time to be this hurt

Sudah terlalu lama aku terluka

Somebody help, it's getting worse

Seseorang bantu aku, ini semakin buruk

What do you do with a broken heart?

Apa yang kamu lakukan dengan patah hati?

Once the light fades everything is dark

Ketika cinta hilang, semuanya menjadi kelam

Way too much whiskey in my blood

Sudah terlalu banyak kuminum alkohol

I feel my body giving up

Aku merasa tubuhku menyerah

Can I hold on for another night?

Bisakah aku bertahan untuk satu malam lagi?

What do I do with all this time? Yeah

Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini?

[Refrain]

I drive circles under street lights

Aku pergi tanpa arah dan tujuan

Nothing seems to clear my mind

Tampaknya juga tak dapat jernihkan pikiranku

I can't forget

Aku tak bisa melupakan

Get this out my head, so

Singkirkan ini dari pikiranku

I drive, chasing Malibu nights

Aku pergi mengarah Malibu

Nothing seems to heal my mind

Tampaknya juga tak dapat memulihkan pikiranku

I can't forget

Aku tak bisa melupakan

(Get this out my head, so)

(Keluarkan ini dari kepalaku)

I drive, chasing Malibu nights

Aku pergi mengarah Malibu

Hey, yeah, na-na, ah yeah

Hey, yeah, na-na, ah yeah

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Alonica - LANY: Back to Alonica Where The Sun is Out All The Time

(Tribunnews.com)