Lirik Lagu dan Terjemahan I Can See You - Taylor Swift: What Would You Do If We Never Made A Sound?

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul I Can See You merupakan lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Taylor Swift.

Lagu I Can See You dirilis pada tanggal 7 Juli 2023 itu termasuk dalam album terbaru Taylor yang bertajuk ‘Speak Now (Taylor’s Version)’.

Dalam video musik tersebut, menampilkan mantan kekasihnya Taylor Lautner sebagai salah satu pemeran dalam video tersebut.

Taylor Lautner tampil di video musik "I Can See You" bersama dengan aktris Joey King, Presley Cash, dan Taylor Swift sendiri.

Berikut lirik lagu dan terjemahan I Can See You yang dipopulerkan oleh Taylor Swift :

I-I, I, I

A-aku, aku, aku

You brush past me in the hallway

Kau melewatiku di lorong

And you don't think I, I, I can see ya, do ya?

Dan kau tidak berpikir bahwa aku bisa melihatmu, kan?

I’ve been watchin' you for ages

Aku sudah sangat lama memperhatikanmu

And I spend my time tryin' not to feel it

Dan aku menghabiskan waktuku untuk mencoba tak merasakannya

But what would you do if I went to touch you now?

Tapi apa yang akan kau lakukan jika aku menyentuhmu sekarang?

What would you do if they never found us out?

Apa yang akan kau lakukan jika mereka tidak pernah menemukan kita?

What would you do if we never made a sound?

Apa yang akan kau lakukan jika kita tidak pernah bersuara?

’Cause I can see you waitin' down the hall from me

Karena aku bisa melihatmu menunggu di lorong dariku

And I could see you up against the wall with me

Dan aku bisa melihatmu menghadap ke dinding bersamaku

And what would you do? Baby, if you only knew

Dan apa yang akan kau lakukan? Sayang, andai saja kau tahu

That I can see you

Bahwa aku bisa melihatmu

I-I, I, I

A-aku, aku, aku

And we kept everything professional

Dan kita menjaga semuanya tetap profesional

But something's changed, it's somethin' I, I like

Tapi sesuatu telah berubah, dan sesuatu, yang aku suka

They keep watchful eyes on us

Mereka terus saja mengawasi kita

So it's best that we move fast and keep quiet

Jadi sebaiknya kita bergerak cepat dan tetap tenang

You won't believe half the things I see inside my head

Kau tidak akan percaya setengah dari hal-hal yang ku lihat di dalam kepalak

Wait 'til you see half the things that haven’t happened yet

Tunggu sampai kau melihat setengah dari hal-hal yang belum terjadi

But what would you do if I went to touch you now?

Tapi apa yang akan kau lakukan jika aku menyentuhmu sekarang?

What would you do if they never found us out?

Apa yang akan kau lakukan jika mereka tidak pernah menemukan kita

What would you do if we never made a sound?

Apa yang akan kau lakukan jika kita tidak pernah bersuara?

’Cause I can see you waitin' down the hall from me

Karena aku bisa melihatmu menunggu di lorong dariku

And I could see you up against the wall with me

Dan aku bisa melihatmu menghadap ke dinding bersamaku

And what would you do? Baby, if you only knew, oh, oh, oh

Dan apa yang akan kau lakukan? Sayang, andai saja kau tahu, oh, oh, oh

That I could see you throw your jacket on the floor

Bahwa aku bisa melihatmu melempar jaketmu di lantai

I could see you, make me want you even more

Aku bisa melihatmu, membuatku semakin menginginkanmu

What would you do? Baby, if you only knew

Apa yang akan kau lakukan? Sayang, andai saja kau tahu

That I can see you

Bahwa aku bisa melihatmu

I-I, I, I

A-aku, aku, aku

I can see you in your suit and your necktie

Aku bisa melihatmu memakai jas dan dasi

Passed me a note saying, "Meet me tonight"

Memberiku sebuah catatan, bilang, “Temui aku malam ini”

Then we kissed and you know I won’t ever tell, yeah

Kemudian kita berciuman dan kau tahu aku tidak akan pernah mengatakannya, ya

And I could see you being my addiction

Dan aku bisa melihatmu menjadi sebuah kecanduan bagiku

You can see me as a secret mission

Kau bisa melihatku sebagai sebuah misi rahasia

Hide away and I will start behaving myself

Bersembunyi dan aku akan mulai bersikap baik

I-I, I, I

A-aku, aku, aku

Oh-oh, oh,

oh Oh-oh, oh, oh

I can see you waitin' down the hall from me

Aku bisa melihatmu menunggu di lorong dariku

And I could see you up against the wall with me

Dan aku bisa melihatmu menghadap ke dinding bersamaku

And what would you do? Baby, if you only knew, oh

Dan apa yang akan kau lakukan? Sayang, andai saja kau tahu, oh

That I could see you throw your jacket on the floor

Bahwa aku bisa melihatmu melempar jaketmu di lantai

I could see you, make me want you even more

Aku bisa melihatmu, membuatku semakin menginginkanmu

What would you do? Baby, if you only knew

Apa yang akan kau lakukan? Sayang, andai saja kau tahu

That I can see you, oh, I can see you

Bahwa aku bisa melihatmu, oh, aku bisa melihatmu Oh,

I see you, I see you, baby Oh,

aku melihatmu, aku melihatmu, sayang

I see you

Aku melihatmu

I-I, I, I

A-aku, aku, aku

I see you, I see you baby

Aku melihatmu, aku melihatmu, sayang

Oh, baby

Oh, sayang.

(Tribunnews.com)