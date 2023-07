TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia untuk National Anthem yang dipopulerkan oleh Lana Del Rey.

Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia National Anthem - Lana Del Rey

Money is the anthem of success

So before we go out, what's your address?

I'm your national anthem

God, you're so handsome

Take me to the Hamptons, Bugatti Veyron

He loves to romance 'em

Reckless abandon

Holding me for ransom, upper echelon

He says to be cool, but I don't know how yet

Wind in my hair, hand on the back of my neck

I said, "Can we party later on?" He said, "Yes" (Yes, yes)

Tell me I'm your national anthem

(Booyah, baby, bow down, making me say wow now)

Tell me I'm your national anthem

(Sugar sugar, how now, take your body downtown)

Red, white, blue is in the sky

Summer's in the air and, baby, heaven's in your eyes

I'm your national anthem

Money is the reason we exist

Everybody knows it, it's a fact

Kiss, kiss

I sing the national anthem while I'm standing over your body

Hold you like a python

And you can't keep your hands off me or your pants on

See what you've done to me, King of Chevron?

He said to be cool, but I'm already coolest

I said to get real, don't you know who you're dealing with?

Um, do you think you'll buy me lots of diamonds?

("Yes, of course I will, my darling")

Tell me I'm your national anthem

(Booyah, baby, bow down, making me say wow now)

Tell me I'm your national anthem

(Sugar sugar, how now, take your body downtown)

Red, white, blue is in the sky

Summer's in the air and, baby, heaven's in your eyes

I'm your national anthem

It's a love story for the new age

For the sixth page

We're on a quick, sick rampage

Wining and dining, drinking and driving

Excessive buying, overdose and dying

On our drugs and our love and our dreams and our rage

Blurring the lines between real and the fake

Dark and lonely, I need somebody to hold me

He will do very well, I can tell, I can tell

Keep me safe in his belltower hotel

Money is the anthem of success

So put on mascara and your party dress

I'm your national anthem

Boy, put your hands up

Give me a standing ovation

Boy, you have landed

Babe, in the land of

Sweetness and danger, Queen of Saigon

Tell me I'm your national anthem

(Booyah, baby, bow down, making me say wow now)

Tell me I'm your national anthem

(Sugar sugar, how now, take your body downtown)

Red, white, blue is in the sky

Summer's in the air and, baby, heaven's in your eyes

I'm your national anthem

Money is the anthem

God, you're so handsome

Money is the anthem of success

Money is the anthem

God, you're so handsome

Money is the anthem of success

Money is the anthem

God, you're so handsome

Money is the anthem of success

Money is the anthem

God, you're so handsome

Money is the anthem of success

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia National Anthem - Lana Del Rey

Uang adalah lagu kesuksesan

Jadi sebelum kita pergi, dimana alamatmu?

Aku lagu kebangsaanmu

Ya Tuhan, kau sangat tampan

Bawa aku ke Hamptons, Bugatti Veyron

Dia suka asmara mereka Pengabaian

sembrono

Menahanku untuk tebusan, eselon atas

Dia bilang keren, tapi aku belum tahu caranya

Angin di rambutku, tangan di belakang leherku.

Aku berkata, "Bisakah kita berpesta nanti?" Dia berkata, "Ya" (Ya, ya)

Katakan aku lagu kebangsaanmu

(Booyah, sayang, sujud, membuatku berkata wow sekarang)

Katakan aku lagu kebangsaanmu

(Gula gula, bagaimana sekarang, ambil milikmu tubuh pusat kota)

Merah, putih, biru ada di langit

Musim panas di udara dan, sayang,

Aku adalah lagu kebangsaanmu

Uang adalah alasan kita ada

Semua orang tahu itu, itu fakta

Cium, cium

Aku menyanyikan lagu kebangsaan sementara aku berdiri di atas tubuhmu

Memelukmu seperti ular sanca

Dan kau tidak bisa melepaskan tanganmu dariku atau celanamu di

Lihat apa yang telah kamu lakukan padaku, Raja Chevron?

Dia bilang keren, tapi aku sudah keren.

Aku bilang jadi nyata, apa kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan?

Um, menurutmu kau akan membelikanku banyak berlian?

("Ya, tentu saja, sayangku")

Katakan aku lagu kebangsaanmu

(Booyah, sayang, sujud, membuatku berkata wow sekarang)

Katakan aku lagu kebangsaanmu

(Gula gula, bagaimana sekarang,

Merah, putih, biru ada di langit

Musim panas di udara dan, sayang, surga ada di matamu

Aku adalah lagu kebangsaanmu

Ini adalah kisah cinta untuk zaman baru

Untuk halaman keenam

Kami mengamuk dengan cepat dan sakit Menang

dan makan, minum, dan mengemudi

Pembelian berlebihan, overdosis, dan kematian

Tentang obat-obatan kita, cinta kita, impian kita, dan kemarahan kita

Memburamkan garis antara yang asli dan yang palsu

Gelap dan kesepian, aku butuh seseorang untuk memelukku

Dia akan melakukannya dengan sangat baik, aku tahu , saya tahu

Amankan saya di hotel menara loncengnya

Uang adalah lagu kesuksesan

Jadi kenakan maskara dan gaun pesta Anda

Saya adalah lagu kebangsaan Anda

Nak, angkat tangan

Beri aku standing ovation

Boy, kamu telah mendarat

Sayang, di tanah

Manis dan bahaya, Ratu Saigon

Katakan aku lagu kebangsaanmu

(Booyah, sayang, sujud, membuatku berkata wow sekarang)

Katakan padaku aku lagu kebangsaanmu

(Gula gula, bagaimana sekarang, bawa tubuhmu ke pusat kota)

Merah, putih, biru ada di langit

Musim panas ada di udara dan, sayang, surga ada di matamu

Aku adalah lagu kebangsaanmu

Uang adalah lagu kebangsaan

Tuhan, kamu' sangat tampan

Uang adalah lagu kesuksesan

Uang adalah lagu kebangsaan

Tuhan, kamu sangat tampan

Uang adalah lagu kesuksesan

Uang adalah lagu

dewa, kamu sangat tampan

Uang adalah lagu kesuksesan

Uang adalah lagu kebangsaan

Tuhan, kamu sangat tampan

Uang adalah lagu kesuksesan

