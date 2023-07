Lirik Lagu dan Terjemahan What Was I Made For? - Billie Eilish: I Don't Know How To Feel

Penyanyi asal Amerika Serikat, Billie Eilish - Simak lirik lagu dan terjemahan What Was I Made For? yang dipopulerkan oleh Billie Eilish.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu What Was I Made For? yang dipopulerkan oleh Billie Eilish.

Penyanyi asal Amerika Serikat, Billie Eilish baru saja merilis lagu barunya berjudul What Was I Made For? pada 13 Juli 2023.

Lirik Lagu What Was I Made For? - Billie Eilish

Hm...

I used to float

Now I just fall down

I used to know

But I'm not sure now

What I was made for?

What was I made for?

Taking a drive

I was an ideal

Looked so alive

Turns out I'm not real

Just something you paid for

What was I made for?

Cause I... I...

I don't know how to feel

But I wanna try

I don't know how to feel

But someday I might

Someday I might

When did it end?

All the enjoyment

I'm sad again

Don't tell my boyfriend

It's not what he's made for

What was I made for?

Cause I... cause I...

I don't know how to feel

But I wanna try

I don't know how to feel

But someday I might

Someday I might

Think I forgot

How to be happy

Something I'm not

But something I can be

Something I wait for

Something I'm made for

Something I'm made for

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia What Was I Made For? - Billie Eilish

Aku dulu mengapung

Sekarang aku jatuh

Dulu aku tahu

Tapi sekarang aku tidak yakin

Untuk apa aku dibuat?

Untuk apa aku dibuat?

Mengemudi

Aku ideal

Terlihat sangat hidup

Ternyata aku tidak nyata

Hanya sesuatu yang kamu bayar

Untuk apa aku dibuat?

Karena aku... aku....

Aku tidak tahu bagaimana merasakan

Tapi aku ingin mencoba

Aku tidak tahu bagaimana merasakan

Tapi suatu hari aku mungkin

Suatu hari aku mungkin

Kapan itu berakhir

Semua kenikmatan

Aku sedih lagi

Jangan beritahu pacarku

Bukan untuk apa dia dibuat

Untuk apa aku dibuat?

Karena aku... karena aku...

Aku tidak tahu bagaimana merasakan

Tapi aku ingin mencoba

Aku tidak tahu bagaimana merasakan

Tapi suatu hari aku mungkin

Suatu hari aku mungkin

Berpikir aku lupa

Bagaimana menjadi bahagia

Sesuatu yang bukan

Tapi sesuatu yang aku bisa

Sesuatu yang aku tunggu

Sesuatu yang aku buat

Sesuatu yang aku buat

