Gong Yoo dan Seo Hyun Jin Bakal Main Bareng di Drama The Trunk

TRIBUNNEWS.COM - Gong Yoo dan Seo Hyun Jin dikonfirmasi akan membintangi drama baru sebagai sepasang kekasih.

Dilansir dari Soompi, Senin (17/7/2023), Netflix mengumumkan produksi drama terbaru mereka berjudul The Trunk, yang dibintangi Gong Yoo dan Seo Hyun Jin.

Drama ini diangkat dari novel dengan judul yang sama dan laris di pasaran.

The Trunk bercerita tentang organisasi perjodohan NM yang mengatur kehidupan pernikahan berdasarkan kontrak dengan pasangan yang diinginkan.

Seo Hyun Jin akan berperan sebagai wakil kepala NM Noh In Ji yang memilih untuk tetap melajang meskipun kariernya berputar di sekitar pernikahan.

Kemudian Gong Yoo akan berperan sebagai produser musik Han Jeong Won yang menemukan dirinya dalam kontrak pernikahan yang tidak terduga dengan In Ji melalui NM setelah pernikahan pertamanya gagal.

Suatu hari, ketika koper misterius ditemukan di sebuah danau, rahasia di balik layanan perjodohan mulai terungkap.

The Trunk akan menandai proyek pertama yang akan dikerjakan bersama oleh Gong Yoo dan Seo Hyun Jin yang saat ini berada di bawah agensi yang sama Management SOOP.

Drama ini disutradarai oleh Kim Gyu Tae yang sebelumnya menggarap Our Blues, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, It's Okay, That's Love, dan Live.

Sementara bagian penulis naskah ditulis oleh Park Eun Young yang sebelumnya menggarap Hwarang.