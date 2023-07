Lirik dan Terjemahan Lagu Fools - Troye Sivan: Only Fools Do What I Do, Only Fools Fall

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Fools yang dinyanyikan oleh Troye Sivan.

Lagu Fools ini dirilis pada tahun 2015 dan merupakan bagian dari album bertajuk Blue Neighbourhood.

Diketahui, lagu Fools mengisahkan tentang seseorang yang merasa bodoh karena harus mencintai orang lain secara sepihak atau disebut juga sebagai one sided love.

Lirik video lagu Fools telah diunggah di YouTube Troye Sivan pada 15 September 2015.

Lirik dan Terjemahan Lagu Fools - Troye Sivan:

[Verse 1]

I am tired of this place, I hope people change

Aku lelah dengan tempat ini, aku harap orang-orang berubah

I need time to replace what I gave away

Aku membutuhkan waktu untuk mengganti semua hal yang aku berikan

And my hopes, they are high, I must keep them small

Dan harusnya kutepiskan harapanku yang tinggi

Though I try to resist I still want it all

Tetapi tetap saja aku menginginkannya meski telah kulawan

[Pre-Chorus]

I see swimming pools and living rooms and aeroplanes

Aku melihat kolam renang, ruang tamu, dan pesawat

I see a little house on the hill and children's names

Aku melihat rumah kecil di bukit dan nama seorang anak

I see quiet nights poured over ice and Tanqueray

Aku melihat malam-malam yang hening ditemani Tanqueray dengan es batu

But everything is shattering and it's my mistake

Tetapi segalanya sirna karena salahku

[Chorus]

Only fools fall for you, only fools

Hanya orang bodoh yang jatuh cinta padamu, hanya orang bodoh

Only fools do what I do, only fools fall

Hanya orang bodoh yang melakukan apa yang kulakukan, hanya orang bodoh

Only fools fall for you, only fools

Hanya orang bodoh yang jatuh cinta padamu, hanya orang bodoh

Only fools do what I do, only fools fall

Hanya orang bodoh yang melakukan apa yang kulakukan, hanya orang bodoh

[Verse 2]

Oh, our lives don't collide, I'm aware of this

Aku menyadari bahwa kehidupan kita terus berjalan

We've got differences and impulses and your obsession with

Kita punya beberapa perbedaan dan keinginan, serta obsesimu

The little things you like stick, and I like aerosol

Semuanya bertahan pada tempatnya, sedangkan aku terus berkelana

I don't give a fuck, I'm not giving up, I still want it all

Aku tidak peduli, aku tidak akan menyerah, dan aku masih inginkan semuanya

[Chorus]

Only fools fall for you, only fools

Hanya orang bodoh yang jatuh cinta padamu, hanya orang bodoh

Only fools do what I do, only fools fall

Hanya orang bodoh yang melakukan apa yang kulakukan, hanya orang bodoh

Only fools fall for you, only fools

Hanya orang bodoh yang jatuh cinta padamu, hanya orang bodoh

Only fools do what I do, only fools fall

Hanya orang bodoh yang melakukan apa yang kulakukan, hanya orang bodoh

[Pre-Chorus]

I see swimming pools and living rooms and aeroplanes

Aku melihat kolam renang, ruang tamu, dan pesawat

I see a little house on the hill and children's names

Aku melihat rumah kecil di bukit dan nama seorang anak

I see quiet nights poured over ice and Tanqueray

Aku melihat malam-malam yang hening ditemani Tanqueray dengan es batu

But everything is shattering and it's my mistake

Tetapi segalanya sirna karena salahku

[Chorus]

Only fools fall for you, only fools

Hanya orang bodoh yang jatuh cinta padamu, hanya orang bodoh

Only fools do what I do, only fools fall

Hanya orang bodoh yang melakukan apa yang kulakukan, hanya orang bodoh

Only fools fall for you, only fools

Hanya orang bodoh yang jatuh cinta padamu, hanya orang bodoh

Only fools do what I do, only fools fall

Hanya orang bodoh yang melakukan apa yang kulakukan, hanya orang bodoh

[Bridge]

Only fools fall for you (only fools)

Hanya orang bodoh yang jatuh cinta padamu (hanya orang bodoh)

Only fools do what I do (only fools)

Hanya orang bodoh yang melakukan apa yang kulakukan (hanya orang bodoh)

Only fools fall for you (only fools)

Hanya orang bodoh yang jatuh cinta padamu (hanya orang bodoh)

Only fools do what I do, only fools fall

Hanya orang bodoh yang melakukan apa yang kulakukan, hanya orang bodoh

[Outro]

(Only fools)

(Hanya orang bodoh)

(Only fools)

(Hanya orang bodoh)

(Only fools)

(Hanya orang bodoh)

(Only fools)

(Hanya orang bodoh)

