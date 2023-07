Lirik Lagu dan Terjemahan 29 - Demi Lovato: Finally Twenty-nine, Seventeen Would Never Cross My Mind

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan '29' yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Demi Lovato.

Lagu '29' milik Demi Lovato dirilis pada 19 Agustus 2022 dalam album 'HOLY FVCK'.

Kurang dari 48 jam setelah dirilis lagu '29' telah ditonton sebanyak 415 kali di YouTube.

Simak lirik lagu '29' yang dinyanyikan oleh Demi Lovato lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Million Dollar Man - Lana Del Rey

Lirik

Petal on the vine

Too young to drink wine

Just five years of bleeders

Student and a teacher

Far from innocent

What the fuck's consent?

Numbers told you not to

But that didn't stop you

Finally twenty-nine