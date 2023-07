Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Million Dollar Man - Lana Del Rey

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia untuk Million Dollar Man yang dinyanyikan oleh Lana Del Rey.

Lirik Lagu Million Dollar Man - Lana Del Rey:

You said I was the most exotic flower

Holding me tight in our final hour

I don't know how you convince them and get them, boy

I don't know what you do, it's unbelievable

And I don't know how you get over, get over

Someone as dangerous, tainted and flawed as you

One for the money, two for the show

I love you honey, I'm ready, I'm ready to go

How did you get that way? I don't know

You're screwed up and brilliant

You look like a million dollar man

So why is my heart broke?

You got the world but baby at what price?

Something so strange, hard to define

It isn't that hard boy to like you or love you

I'd follow you down down down

You're unbelievable

If you're going crazy just grab me and take me

I'd follow you down down down, anywhere anywhere

One for the money, two for the show

I love you honey, I'm ready, I'm ready to go

How did you get that way? I don't know

You're screwed up and brilliant

You look like a million dollar man

So why is my heart broke?

One for the money, two for the show

I love you honey, I'm ready, I'm ready to go

How did you get that way? I don't know

You're screwed up and brilliant

You look like a million dollar man

So why is my heart broke?

I don't know

You're screwed up and brilliant

You look like a million dollar man

So why is my heart broke?

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Million Dollar Man - Lana Del Rey:

Kamu bilang aku adalah bunga yang paling eksotis

Memelukku erat-erat di saat-saat terakhir kita

Aku tidak tahu bagaimana kamu meyakinkan mereka dan mendapatkannya, nak

Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, itu tidak bisa dipercaya

Dan aku tidak tahu bagaimana kamu melupakannya , lupakan

Seseorang yang berbahaya, ternoda dan cacat sepertimu

Satu untuk uang, dua untuk pertunjukan

Aku mencintaimu sayang, aku siap, aku siap untuk pergi

Bagaimana kamu bisa seperti itu? Saya tidak tahu

Anda kacau dan brilian

Anda terlihat seperti orang jutaan dolar

Jadi mengapa hati saya hancur?