Lirik Lagu dan Terjemahan ISTJ – NCT Dream: Naega Isangjuuijaragodeul Malhae

TRIBUNNEWS.COM - NCT Dream akhirnya resmi comeback dengan merilis full album ketiga, yang berjudul ISTJ.

Album ISTJ, sendiri berisi 10 lagu dengan genre musik beragam, yang masing-masing berjudul, ISTJ (lagu utama), Broken Melodies, Yogurt Shake, Skateboard, Blue Wave, Poison, SOS, Pretzel, Starry Night, dan Like We Just Met.

Simak lirik lagu ISTJ milik NCT Dream, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia di bawah ini:

Introvert

Gamgakjeok

Sagojeok

Pandanjeok

Neol haeseok

16 Words

Pillyo eopseo

'Cause I know some

Ilgo itji

You-Ology

Teullimeomneun wonchik

Silsuhamyeon an dwae

Wanbyeokae boineun neodo

Gojang nagon haneun Function

Chagoki ssain neoui

Gamjeong soge deureogallae

Eojireopigo sipeo

Let's get it done

Neoran ai neomanui rutin

Geu teukbyeolham

Neukkindaero neol pureobolge

It's the way you are

Glamorous

Dangerous

Neoui sesangen eopdeon tteugeoum

Let's talk about it

Let's get down

Let's get down

Matgyeo bwa

Make me proud

Lesson 2

Got that juice

Sangsang jung

Breaking rules

Yo so hot

Hot like soup

Neoreul wonhae

Geurae wonhae

Naega isangjuuijaragodeul malhae

(Too hot)

Eoneu byeoreseo on geonyago munne

(Too far)

Nan teukbyeolhi dijaindoen taip

Ne jageun hanmadiro

Naneun tto kkumeul kkwo

Seolleneun iri da mworam

Nan geunyang neomyeon doeneunde

Amureon yego eopsi

Neol derireo gago sipeo

Gamdongsikigo sipeo

Let's get it done

Neoran ai neomanui rutin

Geu teukbyeolham

Neukkindaero neol pureobolge

It's the way you are

Glamorous

Dangerous

Neoui sesangen eopdeon tteugeoum

Let's talk about it