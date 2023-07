Lirik Lagu dan Terjemahan Somebody To You - Demi Lovato feat The Vamps: Living Like There’s Only Me

Inilah lirik lagu dan terjemahan Somebody To You yang dipopulerkan oleh Demi Lovato feat The Vamps.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Somebody To You yang dipopulerkan Demi Lovato dan The Vamps.

Penyanyi asal Amerika Serikat Demi Lovato berkolaborasi dengan band rock asal Inggris, The Vamps dalam singel Somebody To You.

Lagu Somebody To You dirilis pada 1 Januari 2014 dalam album yang bertajuk Meet the Vamps (Deluxe Version).

Lagu berdurasi 3 menit 5 detik milik Demi Lovato dan The Vamps itu sudah ditonton sebanyak 254 juta kali sejak perilisan pertamanya.

Simak lirik lagu Somebody To You lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Yeah you! Yeah you!

Ya kamu! Ya kamu!

I used to wanna be

Saya dulu ingin menjadi

Living like there’s only me

Hidup seperti hanya ada aku

But now I spend my time

Tapi sekarang aku menghabiskan waktuku

Thinking ’bout a way to get you off my mind

Berpikir tentang cara untuk membuatmu melupakan pikiranku

(Yeah you!)

(Ya kamu!)

I used to be so tough

Saya dulu sangat tangguh

Never really gave enough

Tidak pernah benar-benar memberi cukup

And then you caught my eye

Dan kemudian Anda menarik perhatian saya