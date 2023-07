Bikin Tempat Gym, Chicco Jerikho Ingin Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor Chicco Jerikho mengatakan, menjaga pola hidup sehat sangat harus dilakukan guna menjaga kebugaran tubuh.

Apalagi dirinya merupakan seorang aktor yang harus menjaga kebugaran tubuh agar tetap fit.

Menurut Chicco Jerikho, selain pola makan dan istirahat yang cukup, olahraga juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

"Ya pastinya namanya hidup sehat harus balance, tidak hanya olahraga tapi bagaimana kita mengatur apa yang kita makan, nutrisi, istirahat, olahraga," kata Chicco Jerikho ditemui di kawasan Barito, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Suami Putri Marino ini mengaku memang sudah rutin melakukan olahraga dan terkini ia menjaga kebugaran tubuh dengan datang ke tempat gym.

Karena rasanya cintanya terhadap olahraga, Chicco Jerikho pun telah membuat pusat kebugaran atau tempat gym bernama U by CJ.

Dengan tempat gym-nya tersebut, Chicco Jerikho berharap dapat menarik minat masyarakat sehingga ikut menerapkan pola hidup sehat sepertinya, khususnya warga sekitar tempat gymnya.

"Sebenernya dari usia muda, olahraga ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi seperti yang saya bilang saat post pandemi," jelas Chicco Jerikho.

Untuk kenyamanan pengunjung, U by CJ kini berkolaborasi dengan Level Singapore.

Dengan adanya kolaborasi dengan Level Singapore, U by CJ berusaha untuk meningkatkan kualitas dari segi fasilitas, pelayanan, hospitality, maupun kualitas pelatihan yang selalu up-to-date dengan metodologi dan standar internasional.

"Setelah setahun U by CJ berjalan, kita ketemu Siok yang punya visi dan misi sama yaitu untuk membesarkan pusat kebugaran di Indonesia. Kita memilih Level Singapore karena Level udah berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri ini," ungkap Chicco Jerikho.

Adapun saat ini U by CJ menawarkan tiga jenis program utama yaitu Open Gym, Semi-Private Group Classes, dan Personal Training.

Selain itu, U by CJ juga meningkatkan fasilitas Calisthenics Park dengan adanya penambahan peralatan fungsional seperti kettlebell, dumbbell, dan beban lepas lainnya.

Program kedua yakni Semi-Private Group Classes. Program ini merupakan inovasi terbaru yang ditawarkan dari hasil kolaborasi dengan Level Singapore.

U by CJ menghadirkan enam jenis kelas berbeda dengan target pelatihan yang berbeda, seperti Powerhouse, Street Strength, Viking Strongman, Row Sweat Burn, Abs and Booties, dan Wonder Woman Bootcamp (kelas eksklusif khusus wanita di U by CJ).

Terakhir yakni Personal Training. Fasilitas ini mendapatkan peningkatan berkat pelatihan-pelatihan yang disampaikan oleh Level Singapore kepada tim pelatih lokal yang merupakan individu-individu terbaik di bidangnya.

Di sisi lain, Siok Han Tjoa, Owner Level Singapore dan Level Indonesia, mengungkapkan bahwa kerja sama dengan U by CJ bukan hanya sekedar peningkatan kualitas tapi juga membentuk koneksi.