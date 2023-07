Lirik Lagu dan Terjemahan Skyscraper - Demi Lovato: Catching Tear Drops in My Hands

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Skyscraper yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Demi Lovato.

Lagu Skyscraper dirilis pada 1 Januari 2014 dalam album yang bertajuk 'Unbroken'.

Sejak pertama kali dirilis, lagu berdurasi 4 menit 6 detik milik Demi Lovato itu telah ditonton sebanyak 285 juta kali di YouTube.

Lirik lagu Skyscraper ditulis oleh pencipta lagu asal Los Angeles, Lindy Robbins dan Kerli Koiv.

Simak lirik lagu Skyscraper lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Skies are crying

Langit menangis

I am watching

Kusaksikan

Catching tear drops in my hands

Kuraih tetes air mata di tanganku

Only silence has its ending

Hanya kebungkaman yang berakhir

Like we never had a chance

Seolah kita tak pernah punya kesempatan

Do you have to make me feel like

Apakah kau harus membuatku merasa

There's nothing left of me

Seolah tak ada lagi yang tersisa untukku?

CHORUS

You can take everything I have

Kau boleh ambil segala yang kupunya