Chord Gitar dan Lirik Lagu Ginio - Happy Asmara Feat Gilga Sahid: Tulung Jelasno Neng Aku Sayang

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Ginio yang dipopulerkan oleh Happy Asmara Feat Gilga Sahid bersama OM SERA.

Penggalan lirik "Kurangku opo jajal to kowe ngomongo", merupakan lirik lagu Ginio - Happy Asmara Feat Gilga Sahid.

Lirik lagu Ginio - Happy Asmara Feat Gilga Sahid tersebut akrab dengan telinga pendengarnya karena viral di media sosial.

Chord gitar dan lirik lagu Ginio - Happy Asmara Feat Gilga Sahid:

Intro : C -G/B Am..Em..

F D# G..

C Fm Em

aku.. kelingan sliramu..

Dm G C

medot tresno segampang iku..

F Fm Em

opo.. kowe uwes lali..

A Dm

marang sumpah sing mbok sanggupi

G

janji sing mbiyen

C D# G

jarene mbok tepati..

C Fm Em

opo.. pancen aku kleru..

Dm G C

opo wes nduwe sing luwih ko aku..

F Fm Em Am

aku lilo nompo tapi atiku ra trimo..

Dm G C

nyawang sliramu disanding wong liyo..

F G Em Am

kurangku opo njajal to kowe ngomongo

Dm G C E

masalah sepele ojo digawe dowo..

Reff :

F G C Am

tulung.. jelasno neng aku sayang

Dm E Am

opo pengorbananku iseh kurang..

F G

aku mbok bandingne

Em Am

karo wong sing sugih kae..

Dm G

yo jelas nemen aku ra mampu..

F C Am

wes cukup aku mbok apusi..

Dm G C

dramamu wes cukup aku ngerti..

F G Em Am

elingo rasane atiku iki

Dm

matur sembah nuwun

G C

sampun nate nglarani..

Musik : Dm..Em..F G C..

D#..Dm..G#..G..

F G Em Am

kurangku opo njajal to kowe ngomongo

Dm G C E

masalah sepele ojo digawe dowo..

Reff :

F G C Am

tulung.. jelasno neng aku sayang

Dm E Am

opo pengorbananku iseh kurang..

F G

aku mbok bandingne

Em Am

karo wong sing sugih kae..

Dm G

yo jelas nemen aku ra mampu..

Reff :

F G C Am

tulung.. jelasno neng aku sayang

Dm E Am

opo pengorbananku iseh kurang..

F G

aku mbok bandingne

Em Am

karo wong sing sugih kae..

Dm G

yo jelas nemen aku ra mampu..

F C Am

wes cukup aku mbok apusi..

Dm G C

dramamu wes cukup aku ngerti..

F G Em Am

elingo rasane atiku iki

Dm

matur sembah nuwun

G C

sampun nate nglarani..

Dm

matur sembah nuwun

G C Am

ninggal loro ning ati..

Dm

cerito ngene ki..

G C

ora bakal tak baleni..

Video Musik lagu Ginio - Happy Asmara Feat Gilga Sahid dan OM SERA

(Tribunnews.com)