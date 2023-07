Putri Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah Gelar Pengajian hingga Siraman Jelang Menikah

TRIBUNNEWS.COM - Putri sulung Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah, Tengku Syaira Anataya segera melepas masa lajangnya.

Rangkaian prosesi jelang pernikahan pun sudah digelar oleh Tengku Syaira Anataya atau yang akrab disapa Chacha.

Anak dari Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah itu baru saja melaksanakan pengajian serta siraman pada Rabu (19/7/2023).

Cindy Fatikasari membagikan momen haru acara pengajian yang menjadi bagian dari rangkaian prosesi pernikahan sang putri.

Dalam unggahan di Instagram pribadinya @cindyfatikasari18, Rabu (19/7/2023), Cindy menulis doa untuk Chacha.

Putri sulung Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah, Tengku Syaira Anataya baru saja melaksanakan pengajian jelang pernikahan. (Instagram @cindyfatikasari18)

"Our prayers are always with you babygirl," tulis Cindy Fatikasari.

Terlihat suasana haru dalam unggahan tersebut ketika Chacha memeluk kedua orang tuanya untuk meminta doa restu.

Selain pengajian, Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah menggelar prosesi siraman sang anak sebelum menikah

Hal itu tampak dari unggahan di Instagram Tengku Firmansyah @tengku_firmansyah, Rabu (19/7/2023).

Terlihat dalam unggahan tersebut, Tengku Firmansyah menggendong Chacha setelah menjalani siraman didampingi dengan Cindy Fatikasari.

Momen Tengku Firmansyah menggendong Tengku Syaira Anataya setelah menjalani siraman didampingi dengan Cindy Fatikasari. (Instagram @tengku_firmansyah)

Menyertai unggahannya, Tengku Firmansyah menuliskan doa untuk acara yang dijalani putrinya.

"Bismillah my baby girl," tulisnya singkat.

Sementara itu, menilik dari akun Instagram Chacha @osnapitzcha, Sabtu (15/7/2023), ia sempat mengunggah sebuah cincin yang tersemat di jari manisnya.

Momen tersebut sebagai tanda ia sudah dilamar oleh sang kekasih.