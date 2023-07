Lirik Lagu dan Terjemahan Anyone - Demi Lovato: Tired of Empty Conversation

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Anyone yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Demi Lovato.

Lagu Anyone dirilis pada 27 Januari 2020 dalam album yang bertajuk Anyone.

Sejak pertama kali dirilis lagu berdurasi 3 menit 47 detik milik Demi Lovato itu telah ditonton sebanyak 17,5 juta kali di YouTube.

Lirik lagu diketahui ditulis oleh Demi Lovato bersama penyanyi Eyelar Mirzazadeh.

Simak lirik lagu Anyone milik Demi Lovato lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

I tried to talk to my piano

Aku mencoba berbicara dengan piano aku

I tried to talk to my guitar

Aku mencoba berbicara dengan gitar aku

Talk to my imagination

Bicaralah pada imajinasiku

Confided into alcohol

Mengaku menjadi alkohol

I tried and tried and tried some more

Aku mencoba dan mencoba dan mencoba lagi

Told secrets 'til my voice was sore

Rahasia yang diceritakan sampai suaraku sakit

Tired of empty conversation

Bosan dengan percakapan kosong

'Cause no one hears me anymore

Karena tidak ada yang mendengarku lagi

A hundred million stories

Seratus juta cerita