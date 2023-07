Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Lolita - Lana Del Rey

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia untuk Lolita yang dipopulerkan oleh Lana Del Rey.

Lirik Lagu Lolita - Lana Del Rey:

Would you be mine?

Would you be my baby tonight?

Could be kissing my fruit punch lips in the bright sunshine

'Cause I like you quite a lot, everything you got

Don't you know?

It's you that I adore

Though I make the boys fall like dominoes

Kiss me in the D-A-R-K, dark tonight

(D-A-R-K, do it my way)

Kiss me in the P-A-R-K, park tonight

(P-A-R-K, let them all say)

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia This Is What Makes Us Girls - Lana Del Rey

Hey Lolita, hey! Hey Lolita, hey!

I know what the boys want, I'm not gonna play

Hey Lolita, hey! Hey Lolita, hey!

Whistle all you want, but I'm not gonna stay

No more skipping rope, skipping heartbeats with the boys downtown

Just you and me feeling the heat even when the sun goes down

I could be yours, I could be your baby tonight

Topple you down from your sky forty stories high

Shining like a god, can't believe I caught you and so

Look at what I bought, not a second thought, oh, Romeo

Kiss me in the D-A-R-K, dark tonight

(D-A-R-K, do it my way)

Kiss me in the P-A-R-K, park tonight

(P-A-R-K, let them all say)

Hey Lolita, hey! Hey Lolita, hey!

I know what the boys want, I'm not gonna play

Hey Lolita, hey! Hey Lolita, hey!

Whistle all you want, but I'm not gonna stay

No more skipping rope, skipping heartbeats with the boys downtown

Just you and me feeling the heat even when the sun goes down

I want my cake and I wanna eat it too

I want to have fun and be in love with you

I know that I'm a mess with my long hair

And my suntan, short dress, bare feet, I don't care

What they say about me, what they say about me

Because I know that it's L-O-V-E

You make me happy, you make me happy

And I never listen to anyone

(Let them all say!)

Hey Lolita, hey! Hey Lolita, hey!

I know what the boys want, I'm not gonna play

Hey Lolita, hey! Hey Lolita, hey!

Whistle all you want, but I'm not gonna stay

No more skipping rope, skipping heartbeats with the boys downtown

Just you and me feeling the heat even when the sun goes down

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Without You - Lana Del Rey

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Lolita - Lana Del Rey:

Maukah kamu menjadi bayiku malam ini?

Bisa mencium bibir pukulan buahku di bawah sinar matahari yang cerah

Karena aku sangat menyukaimu, semua yang kamu punya

Tahukah kamu?

Kaulah yang kupuja

Meskipun aku membuat anak laki-laki jatuh seperti kartu domino

Cium aku dalam GELAP, malam ini gelap

(GELAP, lakukan dengan caraku)

Cium aku di TAMAN, parkir malam ini

(TAMAN, biarkan mereka semua berkata)

Hei Lolita, hei! Hai Lolita, hai!

Aku tahu apa yang diinginkan anak laki-laki, aku tidak akan bermain

Hei Lolita, hei! Hai Lolita, hai!

Bersiul semaumu, tapi aku tidak akan tinggal

Tidak ada lagi lompat tali, lompati detak jantung dengan anak laki-laki di pusat kota

Hanya kau dan aku yang merasakan panas bahkan saat matahari terbenam

Aku bisa menjadi milikmu, aku bisa menjadi bayimu malam ini

Menjatuhkanmu dari langit setinggi empat puluh lantai

Bersinar seperti dewa, tidak percaya aku menangkapmu dan

lihat apa yang kubeli, tanpa berpikir dua kali, oh, Romeo

Cium aku di GELAP, gelap malam ini

(GELAP, lakukan dengan caraku)

Cium aku di TAMAN, parkir malam ini

(TAMAN, biarkan mereka semua berkata)

Hei Lolita, hei! Hai Lolita, hai!

Aku tahu apa yang diinginkan anak laki-laki, aku tidak akan bermain

Hei Lolita, hei! Hai Lolita, hai!

Bersiul semaumu, tapi aku tidak akan tinggal

Tidak ada lagi lompat tali, lompati detak jantung dengan anak laki-laki di pusat kota

Hanya kau dan aku yang merasakan panas bahkan saat matahari terbenam

Aku ingin kueku dan aku ingin memakannya juga

Aku ingin bersenang-senang dan jatuh cinta padamu

Aku tahu bahwa rambut panjangku berantakan

dan warna coklat karena berjemur, gaun pendek, kaki telanjang, saya tidak peduli

Apa yang mereka katakan tentang saya, apa yang mereka katakan tentang saya

Karena saya tahu itu CINTA

Anda membuat saya bahagia, Anda membuat saya bahagia

Dan saya tidak pernah mendengarkan siapa pun

(Biarkan mereka semua berkata!)

Hai Lolita, hai! Hai Lolita, hai!

Aku tahu apa yang diinginkan anak laki-laki, aku tidak akan bermain

Hei Lolita, hei! Hai Lolita, hai!

Bersiul semaumu, tapi aku tidak akan tinggal

Tidak ada lagi lompat tali, lompati detak jantung dengan anak laki-laki di pusat kota

Hanya kau dan aku yang merasakan panas bahkan saat matahari terbenam

(Tribunnews.com)