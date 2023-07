Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Without You - Lana Del Rey

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia untuk Without You yang dinyanyikan oleh Lana Del Rey.

Lirik Lagu Without You - Lana Del Rey:

Everything I want, I have

Money, notoriety, and rivieras

I even think I found God

In the flashbulbs of the pretty cameras

Pretty cameras, pretty cameras

Am I glamorous? Tell me, am I glamorous?



Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia This Is What Makes Us Girls - Lana Del Rey

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Million Dollar Man - Lana Del Rey

Hello? Hello?

Ca-can you hear me?

I can be your china doll if you wanna see me fall

Boy, you're so dope, your love is deadly

Tell me life is beautiful, they all think I have it all

I've nothing without you

All my dreams and all the lights mean

Nothing without you

Summertime is nice and hot

And my life is sweet like vanilla is

Gold and silver-lined, my heart

But burned into my brain, all these stolen images

Stolen images, baby, stolen images

Can you picture it? Babe, that life we could've lived

Hello? Hello?

Ca-can you hear me?

I can be your china doll if you like to see me fall

Boy, you're so dope, your love is deadly

Tell me life is beautiful, they all think I have it all

I've nothing without you

All my dreams and all the lights mean

Nothing without you

We were two kids just trying to get out

Lived on the dark side of the American dream

We would dance all night, play our music loud

When we grew up, nothing was what it seemed

Hello? Hello?

Ca-can you hear me?

I can be your china doll if you like to see me fall

Boy, you're so dope, your love is deadly

Tell me life is beautiful, they think that I have it all

I've nothing without you

All my dreams and all the lights mean

Nothing without you

Hello? Hello?

Ca-can you hear me?

I can be your china doll if you like to see me fall

Boy, you're so dope, your love is deadly

Tell me life is beautiful, they think that I have it all

I've nothing without you

All my dreams and all the lights mean

Nothing without you

All my dreams and all the lights mean

Nothing if I can't have you

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Carmen - Lana Del Rey

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Without You - Lana Del Rey:

Semua yang saya inginkan, saya punya

Uang, ketenaran, dan rivieras

Saya bahkan berpikir saya menemukan Tuhan

Di lampu kilat kamera cantik

Kamera cantik, kamera cantik

Apakah saya glamor? Katakan padaku, apakah aku glamor?

Halo? Halo?

Ka-bisakah kau mendengarku?

Aku bisa menjadi boneka porselenmu jika kamu ingin melihatku jatuh

Boy, kamu sangat bodoh, cintamu mematikan

Katakan padaku hidup itu indah, mereka semua mengira aku memiliki semuanya

Aku tidak punya apa-apa tanpamu

Semua mimpiku dan semua lampu berarti

Tidak ada apa-apa tanpamu

Musim panas menyenangkan dan panas

Dan hidupku manis seperti vanila

berlapis Emas dan perak, hatiku

Tapi terbakar di otakku, semua gambar yang dicuri ini

Gambar yang dicuri, sayang, gambar yang dicuri

Bisakah kamu membayangkannya? Sayang, hidup yang bisa kita jalani

Halo? Halo?

Ka-bisakah kau mendengarku?

Aku bisa menjadi boneka porselenmu jika kau ingin melihatku jatuh

Nak, kau sangat tolol, cintamu mematikan

Katakan padaku hidup itu indah, mereka semua mengira aku memiliki semuanya Aku

tidak punya apa-apa tanpamu

Semua mimpiku dan semua lampu berarti

apa-apa tanpamu

Kami adalah dua anak yang hanya mencoba untuk keluar

Tinggal di sisi gelap impian Amerika

Kami akan menari sepanjang malam, memainkan musik kami dengan keras

Ketika kami tumbuh dewasa, tidak ada yang terlihat

Halo? Halo?

Ka-bisakah kau mendengarku?

Saya bisa menjadi boneka porselen Anda jika Anda ingin melihat saya jatuh

Anak laki-laki, kamu sangat bodoh, cintamu mematikan

Katakan padaku hidup itu indah, mereka mengira aku memiliki semuanya

Aku tidak punya apa-apa tanpamu

Semua mimpiku dan semua cahaya berarti

Tidak ada apa-apa tanpamu

Halo? Halo?

Ka-bisakah kau mendengarku?

Aku bisa menjadi boneka porselenmu jika kau suka melihatku jatuh

Nak, kau sangat bodoh, cintamu mematikan

Katakan padaku hidup itu indah, mereka pikir aku memiliki semuanya

Aku tidak punya apa-apa tanpamu

Semua mimpiku dan semua lampu tidak berarti

apa-apa tanpamu

Semua mimpiku dan semua lampu tidak berarti

apa-apa jika aku tidak bisa memilikimu

(Tribunews.com)