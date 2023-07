Terjemahan Lirik ETA - NewJeans: We Can Go Whenever You Like, Whats's Your ETA?

TRIBUNNEWS.com - NewJeans merilis MV baru untuk satu dari lagu utamanya, yaitu ETA, yang berasal dari mini album kedua, Get Up.

MV ETA milik NewJeans dirilis pada Jumat (21/7/2023) pukul 11.00 WIB.

Dikutip dari Soompi, ETA adalah lagu yang menyatukan genre klub Baltimore dengan favela funk.

ETA berisi lirik yang terdengar seperti percakapan dengan seorang teman.

Berikut ini lirik lagu dan terjemahan ETA dari NewJeans:

Lirik Lagu ETA - NewJeans

Neon goeropjiman siganeun

Seodulleoseo jeongrihae gyaeneun real bad

Badajumyeon andwae

Know you better trust me

Dapdaphaeseo geurae

Jeobeonedo bwassjiman neo eopseul ttae

Gyaen yeogijeogi nunbicceul bulkhine

Aju nunbusige eoneusae uri saie

He's been totally lying, yeah

Nae saengil patie nеoman mot on geunal

Hyejiniga eomcheong honnatdeon geunal

Jiwoniga yeochinirang heeojin geunal

Gyaeneun eonjena nega eopsi geunal

Neomu meosissneun oseul ipgo geunal

Heard him say

We can go wherever you like

Baby, say the words and I'm down

All I need is you on my side

We can go whenever you like (Now, where are you?)

What's your ETA? What's your ETA?

What's your ETA? What's your ETA?

What's your ETA? What's your ETA?

I'll be there right now, lose that boy on her arm

Neoga gyae mot ijeulttae

Nae mal mideo

You deserve better than them

Naega dowajulge

Gyaeneun geunyang bye hae

Boys be always lying, yeah

Nae saengil patie nеoman mot on geunal

Hyejiniga eomcheong honnatdeon geunal

Jiwoniga yeochinirang heeojin geunal

Gyaeneun eonjena nega eopsi geunal

Neomu meosissneun oseul ipgo geunal

Heard him say

We can go wherever you like

Baby, say the words and I'm down

All I need is you on my side

We can go whenever you like (Now, where are you?)

What's your ETA? What's your ETA?

What's your ETA? What's your ETA?

What's your ETA? What's your ETA?

I'll be there right now, lose that boy on her arm

Need a boy on my arm (Need a boy on my arm)

Need a boy on my arm (Need a boy on my arm)

Want a boy on my arm (Want a boy on my arm)

Need a boy on my arm (Need a boy on my arm)

Terjemahan Lirik ETA - NewJeans