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Chord dan Lirik Lagu Di Arsy-Mu - Lesti Kejora, Kunci Gitar dari Am
Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Lagu Di Arsy-Mu oleh Lesti Kejora, trending urutan ke-2 di YouTube.
Penulis:
Ayu Miftakhul
Editor:
Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM/BAYU INDRA PERMANA
Lesti Kejora - chord gitar dan lirik lagu berjudul Lagu Di Arsy-Mu oleh Lesti Kejora
TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Di Arsy-Mu yang dipopulerkan oleh Lesti Kejora.
Lagu Di Arsy-Mu dirilis oleh kanal YouTube 3D Entertainment pada 23 Juli 2023.
Baru sehari diunggah, video klip Di Arsy-Mu masuk urutan ke-2 trending YouTube.
Hingga Senin (23/7/2023), klip tersebut sudah ditonton lebih dari 1,4 juta kali.
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Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Arsy-Mu - Lesti Kejora:
Intro : Am G F E
Am G F E
Am G
dalam sunyi..
F E
ku berbisik pada sang pemilih cinta..
Am G
bersyukur bahwa..
F E
Sumber: TribunSolo.com
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