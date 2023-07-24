Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Di Arsy-Mu - Lesti Kejora, Kunci Gitar dari Am

Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Lagu Di Arsy-Mu oleh Lesti Kejora, trending urutan ke-2 di YouTube.

Penulis: Ayu Miftakhul
zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu Di Arsy-Mu - Lesti Kejora, Kunci Gitar dari Am
TRIBUNNEWS.COM/BAYU INDRA PERMANA
Lesti Kejora - chord gitar dan lirik lagu berjudul Lagu Di Arsy-Mu oleh Lesti Kejora 

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Di Arsy-Mu yang dipopulerkan oleh Lesti Kejora.

Lagu Di Arsy-Mu dirilis oleh kanal YouTube 3D Entertainment pada 23 Juli 2023.

Baru sehari diunggah, video klip Di Arsy-Mu masuk urutan ke-2 trending YouTube.

Hingga Senin (23/7/2023), klip tersebut sudah ditonton lebih dari 1,4 juta kali.

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Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Arsy-Mu - Lesti Kejora:

Intro : Am G F E

        Am G F E

Am       G

 dalam sunyi..

   F                      E

ku berbisik pada sang pemilih cinta..

Am         G

 bersyukur bahwa..

  F             E

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
chord gitar
Lirik Lagu
Di Arsy-Mu
Lesti Kejora
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