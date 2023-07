Lirik dan Terjemahan Lagu The Way Things Go - Beabadoobee: Can't Remember How to Say Your Name

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu The Way Things Go yang dinyanyikan oleh Beabadoobee, penyanyi Inggris kelahiran Filipina dengan nama asli Beatrice Kristi Laus.

Lagu The Way Things Go ini dirilis pada 19 Juli 2023.

Diketahui, lagu The Way Things Go mengisahkan tentang dampak yang dirasa dari berakhirnya suatu hubungan.

Lagu The Way Things Go telah diunggah di YouTube Beabadoobee pada 19 Juli 2023.

Lirik dan Terjemahan Lagu The Way Things Go - Beabadoobee:

[Refrain]

And there's so much left to say

Dan masih ada banyak hal yang harus dikatakan

I guess I'm just the bigger guy

Sepertinya aku hanya jadi orang yang tubuhnya lebih besar

And there's too much on my mind

Dan ada terlalu banyak hal di pikiranku

That I don't even want to try

Aku bahkan tidak ingin mencoba

Guess it's not far from the ordinary

Kurasa itu tidak jauh dari biasanya

They do say love is blind

Mereka bilang cinta itu buta

But I guess that's the way things go

Tapi sepertinya begitulah yang terjadi

[Chorus]

Can't remember how to say your name

Tak bisa ingat bagaimana cara menyebut namamu

Let alone count all the freckles on your face

Apalagi menghitung bintik-bintik di wajahmu

A distant memory I used to know

Memori masa lalu yang aku tahu

Oh, I guess that's just the way things go

Oh sepertinya begitulah yang terjadi

Oh, I guess that's just the way things go

Oh sepertinya begitulah yang terjadi

Can't remember when you said you called

Tak bisa ingat saat kamu menelepon

Miles away, and it was still my fault

Sangat jauh, dan itu masih salahku

The love you said you had, it sometimes showеd

Cinta yang kamu katakan kamu miliki, terkadang terlihat

Oh, I guess that's just the way things go

Tapi, sepertinya begitulah yang terjadi

Oh, I guess that's just thе way things go

Tapi, sepertinya begitulah yang terjadi

[Refrain]

And there's so much left to say

Dan masih ada banyak hal yang harus dikatakan

I guess I'm just the bigger guy

Sepertinya aku hanya jadi orang yang tubuhnya lebih besar

And there's too much on my mind

Dan ada terlalu banyak hal di pikiranku

That I don't even want to try

Aku bahkan tidak ingin mencoba

Guess it's not far from the ordinary

Kurasa itu tidak jauh dari biasanya

They do say love is blind

Mereka bilang cinta itu buta

But I guess that's the way things go

Tapi sepertinya begitulah yang terjadi

[Verse 1]

Didn't think you'd ever stoop so low

Tidak pernah ku sangka kamu akan merendahkan diri seperti itu

Getting with the only girl you know

Berhubungan dengan gadis yang satu-satunya kamu ketahui

A lousy route that only makes me say

Pilihan yang buruk yang hanya membuatku berkata

"That's pretty lame and that's the way things go"

"Itu cukup memalukan dan begitulah yang terjadi"

Oh, I guess that's just the way things go

Oh, sepertinya begitulah yang terjadi

[Verse 2]

Passed your house when I was on a train

Melewati rumahmu saat aku di kereta

In my mind, you'll always stay the same

Di pikiranku, kamu akan tetap selalu sama

I'm happy now, I ought to let you know

Aku bahagia sekarang, aku harus memberi tahumu

But I guess that's just the way things go

Tapi, sepertinya begitulah yang terjadi

Oh, I guess that’s just the way things go

Oh, sepertinya begitulah yang terjadi

And, I don't mind that that's the way things go

Dan, aku tidak keberatan bahwa begitulah yang terjadi

[Outro]

And I don't mind, I don't mind

Dan aku tidak keberatan, aku tidak keberatan

I don't mind, I don't mind

Aku tidak keberatan, aku tidak keberatan

I don't mind, I don't mind

Aku tidak keberatan, aku tidak keberatan

Oh, I guess that's just the way things go

Oh, sepertinya begitulah yang terjadi

Oh, I guess that's the way things go

Oh, sepertinya begitulah yang terjadi

