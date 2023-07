Chord Gitar dan Lirik Lagu Hari Bersamanya - Sheila On 7: Hari Telah Berganti

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Hari Bersamanya yang dipopulerkan oleh grup band Sheila On 7.

Lagu ini masuk dalam album Berlayar yang dirilis pada tahun 2011.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Hari Bersamanya - Sheila On 7:

Intro: C G Am G



C

Hari telah berganti

F

tak bisa kuhindari

Dm G

Tibalah saat ini bertemu dengannya



C

Jantungku berdegup cepat

F

Hati bergetar hebat

Dm G

Akankah aku ulangi merusak harinya



C F

Mohon Tuhan untuk kali ini saja

Dm G

beri aku kekuatan tuk menatap matanya

C F

Mohon Tuhan untuk kali ini saja

Dm G

lancarkanlah hariku, hariku bersamanya

C

hariku bersamanya



Musik: C G Am G



C

Kau tahu betapa aku

F

lemah di hadapannya

Dm G

Kau tahu berapa lama aku mendambanya



C F

Mohon Tuhan untuk kali ini saja

Dm G

beri aku kekuatan tuk menatap matanya

C F

Mohon Tuhan untuk kali ini saja

Dm G

lancarkanlah hariku, hariku bersamanya

C

hariku bersamanya



Musik: C G Am G

