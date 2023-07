Imbas Perceraian Anang Hermansyah dan Kris Dayanti, Aurel Hermansyah Trauma Ameena jadi Korban

Tangkapan layar YouTube TRANS7 Official

TRIBUNNEWS.COM - Aurel Hermansyah trauma putrinya, Ameena Hanna Nur Atta menjadi korban perceraian orang tuanya.

Diketahui, perceraian Anang Hermansyah dan Kris Dayanti memberikan dampak untuk Aurel Hermansyah hingga saat ini.

Bahkan, Aurel Hermansyah memikirkan nasib Ameena di masa depan.

Meski orang tuanya berpisah, Aurel Hermansyah mengaku saat itu tak banyak bertanya lantaran masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).

Dikutip dari YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Rabu (26/7/2023), Aurel Hermansyah mengatakan bahwa Anang Hermansyah juga merupakan sosok yang jarang cerita.

"Lu menyayangkan nggak waktu itu Pipi harus berpisah?" tanya Denny Sumargo.

"Pada saat itu sih mungkin karena aku masih SD juga kali ya, jadi aku nggak begitu banyak nanya."

"Papa aku juga emang bukan tipe orang yang cerita, cuman kelihatan dari raut wajahnya yang nggak tidur."

"Dulu tuh nggak tidur, bikin lagu, minumnya kopi, makan juga jarang," terang Aurel Hermansyah.

Aurel Hermansyah pun memilih untuk tetap menjalani kehidupannya dengan baik.

"Aku kakak ya, adik aku juga masih nggak ngerti, masih kecil."

"Aku juga nggak mau banyak tanya, jadi ya udah let it go aja," ucapnya.

Lebih lanjut, Aurel mengaku, dirinya dan Azriel sempat bingung saat melakukan aktivitas mereka hingga sulit untuk sekolah dan bepergian imbas perceraian orang tua.

"Cuman karena beritanya bener-bener heboh banget bikin gaduh banget, aku sama adikku jadi nggak bisa ngapa-ngapain."