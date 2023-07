Lirik Lagu dan Terjemahan Sanctuary - Joji: If You’ve Been Waiting for Fallin' in Love

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Sanctuary yang dipopulerkan oleh penyanyi Joji.

Lagu berjudul Sanctuary dirilis pada 14 Juni 2019, lalu.

Lagu Sanctuary masuk dalam album Joji bertajuk 'Nectar'.

Lirik Lagu Sanctuary - Joji

Go ahead and park after dark

Fallen star, I'm your one call away

Motel halls, neon walls

When night falls, I am your escape

When you lay alone, I ache

Something I wanted to feel

If you've been waiting for fallin' in love

Babe, you don't have to wait on me

'Cause I've been aiming for heaven above

But an angel ain't what I need