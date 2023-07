Soal Permasalahan Ayu Ting Ting dan Mantan Suami, Boy William Berikan Support: All The Best For Her

TRIBUNNEWS.COM - Soal permasalahan Ayu Ting Ting dengan mantan suaminya, Enji Baskoro Hendarso, Boy William selalu berikan support untuk sang biduan.

Baru-baru ini, Ayu Ting Ting tengah terlibat perseteruan kembali dengan Enji.



Pasalnya, Enji mengungkap bahwa dirinya tengah dilanda rindu sang buah hati, Bilqis Khumairah Razak.

Terkait hal tersebut, Boy William yang kini dikabarkan memiliki kedekatan spesial dengan Ayu Ting Ting ikut buka suara.

Dikutip dalam YouTube Seleb On Cam, Rabu (26/7/2023), Boy William mengaku selalu memberikan doa terbaik untuknya.

"Aku doain aja yang terbaik selalu, pokoknya all the best for her, she is a sweet girl," ujar Boy.

Boy William menyebut bahwa kini keadaan Ayu Ting Ting nampak baik-baik saja.

"Hari ini pun dia baik-baik aja, her life is great," imbuhnya.

Mengenai permasalahan tersebut, Boy William berujar bahwa Ayu Ting Ting tak terlalu mencemaskannya.

"Nggak ada yang distresin, jadi nggak ada yang perlu dicemaskan," ucapnya.

Disisi lain, terkait masalah mantan suaminya Enji Baskoro, Boy William enggan berkomentar

Bagi Boy William, bukan ranahnya untuk ikut campur dengan masa lalu Ayu.

"Gue nggak tau apa-apa, itu rumah tangganya dia," tegas Boy William, dikutip dari YouTube Indosiar, Rabu (26/7/2023).

Alih-alih mencampuri, Boy memilih mendoakan yang terbaik bagi ibu satu anak itu.

"Doain aja yang terbaik, apa pun itu yang terbaik untuk keluarganya," tambahnya.