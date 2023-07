Lirik Lagu dan Terjemahan How Far We've Come - Matchbox Twenty: Let's See How Far We've Come

Inilah lirik lagu dan terjemahan How Far We've Come yang dipopulerkan oleh Matchbox Twenty.

TRIBUNNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan How Far We've Come yang dipopulerkan oleh band rock asal Amerika, Matchbox Twenty.

Lagu How Far We've Come dirilis pada 4 September 2007 dalam album yang bertajuk 'Exile on Mainstream'.

Lirik lagu How Far We've Come ditulis oleh Brian Yale dan Rob Thomas.

Sejak pertama kali dirilis lagu How Far We've Come milik Matchbox Twenty itu telah ditonton sebanyak 19,9 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu How Far We've Come yang dinyanyikan oleh Matchbox Twenty lengkap dengan terjemahan dalam artikel berikut:

Hello

Hello

Hello

Hello

Waking up at the start of the end of the world

Terbangun di awal dari akhir dunia

But it's feeling just like every other morning before

Tapi rasanya masih sama seperti pagi-pagi sebelumnya

Now I wonder what my life is going to mean if it's gone

Kini kubertanya-tanya apa arti hidupku ini jika semua ini tlah hilang

The cars are moving like a half a mile an hour

Mobil-mobil bergerak setengah mil per jam

And I started staring at the passengers who're waving goodbye

Dan aku mulai memandangi para penumpang yang melambaikan tangan

Can you tell me what was ever really special about me all this time?

Bisakah kau memberitahuku apa sebenarnya yang istimewa dariku selama ini?

I believe the world is burning to the ground

Aku percaya dunia ini akan hancur luluh