Lirik Lagu dan Terjemahan BONA BONA - TREASURE: Born To Love Ya Neol Wonhae Jeonbu Da

TRIBUNNEWS.COM - TREASURE akhirnya resmi comeback, dengan album full kedua yang bertajuk, REBOOT.

Seperti diketahui, sebelumnya boygroup naungan YG Entertaiment ini kerap menggoda penggemar dengan spoiler lagu-lagu yang ada di dalam album tersebut.

Album ini juga menjadi album perdana setelah Yedam dan Mashiho keluar dari grup dan agensi.

Berikut lirik lagu BONA BONA milik TREASURE, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Naje taneun taeyang

Saebyeogui byeol gata

Nae sesang sogen nega

Maeil tteooreunikka

Baby, don’t cry kkwak jaba yeogil tteona

Neowa naega yeongwonhal goseuro'

'Cause I can’t stop domanggaja yeogin poktan

Uril pagoehaneun geotdeulppuniya

You are magic in my mind

Jeonghaejin unmyeongeun eopdago hajiman

Suman beon saenggakae bwado

Nuneul tteugo taeeonasseul ttaebuteo nan

Born to, born to, born to love ya, yeah, yeah

Born to, born to, born to lovе ya, oh

Born to, born to, born to love ya

Yeah, yeah, hollin dеusi

Dwikkongmuni, jjochagaji

Yeah, yeah, hollin deusi

Deo ppajyeo deep, follow your lips

Ne mame mun yeoreo door

Pagodeureo neoui core

Forever ever all long

Gal su itge

Abracadabra

Born to love ya neol wonhae jeonbu da

Geojeoreun geojeolhae nan

Neo malgo amugeotdo an dama

Ne pume nan gatyeo

Gamssajwo Xs and Os

Neol banbokdoeneun mae saengmada

Born to love ya chajasseo

Again & again dolgo doraseo

Machimpyo pak

Neon nae majimak

Yeongwonhi nochi ana

No doubt

Nuni beonjjeok tteuyeojyeosseo neoran boseok

Neoreul gatgo sipeo humchyeosseunikka

Nareul deonjyeo neoreul geonjyeo

Come closer

Uri sarangui sijagil ppuniya

You are magic in my mind

Jeonghaejin unmyeongeun eopdago hajiman

Suman beon saenggakae bwado

Nuneul tteugo taeeonasseul ttaebuteo nan

Born to, born to, born to love ya, yeah, yeah

Born to, born to, born to love ya, oh

Born to, born to, born to love ya

Achim haega tteul ttaekkaji

Let's speed it up, let's speed it up

Darana jigu kkeutkkaji

Let's speed it up, let's speed it up

Dulmanui seomeuro gaja

Dareun sarameun an dwae

Baby, you’re all that I need, no

Neon nae salui climax

Tteugeowojyeo Burning in love

Hayake bultaewo You’re my adrenaline

Neon nae salui Climax

Tteugeowojyeo Burning in love

Hayake bultaewo You’re my adrenaline