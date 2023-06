Lirik Lagu dan Terjemahan Move T5 - TREASURE: What You Waiting For

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik dan terjemahan Move (T5) yang dipopulerkan oleh TREASURE.

TREASURE telah resmi comeback dengan merilis lagu terbarunya yang berjudul Move (T5) pada Rabu (28/6/2023), kemarin.

Berjudul Move, TREASURE resmi membuat sub unit bernama T5 yang beranggotakan lima member, dan hari ini setelah merilis dance practice akhirnya MV resmi keluar.

YG Entertainment sebelumnya merilis video tentang rencana comeback dari Treasure yang dimana mengumumkan bahwa mereka akan mendebutkan sub unit pertama, dan melalui MV Move (T5).

Simak lirik lagu dan terjemahannya Move (T5) dibawah ini:

You made me feel like everything’s alright yeah

Kau membuatku merasa semuanya baik-baik saja, yeah

Geoji gateun sesang sok yuilhan Butterfly

Kau adalah satu-satunya kupu-kupu di dunia yang begitu keras ini

When I walk in the walk in the walk in the street

Saat aku berjalan berjalan berjalan di jalanan

Neoreul japgo sipeoseo nan andallatji yeah

Aku ingin memelukmu, aku sudah tak sabar, yeah

Ibul bakkeun wiheomhae

Di luar selimut itu berbahaya

Jom deo itgil wonhae

Aku ingin berada disini lebih lama lagi

Janeul deo biwo

Isilah gelas itu lebih banyak lagi

Bul hanaro jisaeneun i bam

Malam ini, di saat kita terjaga hanya dengan satu bara

Ijeya sijagijana

Sekarang ini hanya permulaan

Nal andallage haji ma

Jangan membuatku gelisah

Whoa oh

What you waiting for

Apa yang kau tunggu?

Oh Baby tell me

Oh, Sayang katakan padaku

What you waiting for

Apa yang kau tunggu?

Oh Baby tell me

Oh, Sayang katakan padaku

What you waiting for

Apa yang kau tunggu?

We got no time

Kita tak punya banyak waktu

Show me your move

Tunjukkan gerakanmu padaku

Naui rideume ollata vroom

Naiklah bersama iramaku ini, vroom

Urin budichyeo sounds like boom

Kita saling bertabrakan, terdengar seperti sebuah ledakan

Jeoldae kkaego sipji aneun kkum

Mimpi yang tak pernah ingin aku terbangun darinya

Let’s take it jeo nopi to the roof

Ayo kita bawa ke ketinggian itu, sampai ke atap

Count to 4 5 6 kkaji chum

Hitung 4 5 sampai 6, menarilah

Jom deo gyeokaejyeo sounds like boom

Itu menjadi sedikit lebih intens, terdengar seperti sebuah ledakan

Jeoldae jiwojiji aneul kkum

Mimpi yang tak akan pernah terhapuskan

Let’s take it deo nopi to the moon

Ayo kita bawa lebih tinggi lagi, sampai ke bulan

Whoo

So cutehan oemowaneun dalli

Tak seperti penampilanmu yang begitu imut

Geureochi mothan taedo neoneun bichina

Sikapmu tak seperti itu adanya, kau tampak begitu bersinar

Nae mame buri buteo Feel me now?

Api menyala dalam hatiku, apa sekarang kau merasakanku?

Neol gatgo simna bwa My sexy My sexy

Sepertinya aku ingin memilikimu, My sexy My sexy

Hanpyeonui myeongjak My classy My classic

Sebuah maha karya, My classy My classic

Hanaduri doegopa nan Fancy nan Fancy

Aku ingin kita menjadi satu, aku begitu mewah, aku begitu mewah

Shh dulmanui bimireul mandeureogaja oh

Shh, ayo kita ciptakan rahasia kita berdua, oh

Yeongwonhan bimireun eopda hadeorado

Meski mungkin tak ada rahasia yang abadi, namun