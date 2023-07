Jadwal Acara TV Minggu, 30 Juli 2023: Dokter Traveler di TRANS TV, Mega Film Asia di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Minggu (30/7/2023).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel Kompas TV terdapat tayangan Pop News, Bitter Sweet, Berita Utama, Kompas Sepekan, dan Kilas Kompas.

Kemudian di ANTV Sunny Bunnies, Shiva, Kecil-Kecil Mikir Jadi Manten, Bhagya Lakshmi, Imlie, The Shaman, dan Black Death.

Selanjutnya, dalam channel TRANS 7 Soccer Champions Tour 2023 Live, Cuan Bos, Jejak Petualang, Jejak Si Gundul dan Kirim Malam.

Anda bisa saksikan Islam Itu Indah, Dokter Traveler, The Best of My Trip My Adventure, Bikin Laper, dan film bioskop pilihan di TRANS TV.

Terakhir di Indosiar Anda bisa menyaksikan Best Kiss, Fokus Siang, Pintu Berkah Siang, Magic 5, BRI Liga 1 2023/24 dan Mega Film Asia.

Berikut jadwal acara TV Minggu, 30 Juli 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Inilah jadwal Acara TV Rabu, 12 April 2023 Anda bisa saksikan tayangan sinetron Pintu Berkah di Indosiar dan Mega Film Asia di Indosiar. (Tangkapan Layar Instagram @indosiar)

Baca juga: Jadwal Acara TV Jumat, 28 Juli 2023: Barbie and The Magic Of Pegasus di ANTV, Magic 5 di Indosiar

Kompas TV

04:30 - 07:00

Kompas Pagi Akhir Pekan

07:00 - 08:30

Sapa Indonesia Pagi

08:30 - 09:00

Bincang Kita

09:00 - 09:30

Kilas Kompas

09:30 - 10:00

Pop News