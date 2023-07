Umumkan Kelahiran Anak Pertama, Julie Estelle Unggah Potret Kaki Mungil sang Putri

TRIBUNNEWS.COM - Kebahagiaan tengah penyelimuti aktris Julie Estelle.

Julie Estelle kabarkan dirinya telah melahirkan anak pertamanya pada 20 Juli 2023 lalu.

Kabar Julie Estelle lahirkan anak pertama diunggah oleh adik Cathy Sharon itu melalui akun Instagram pribadinya @julstelle, Sabtu (29/7/2023).

Istri pembalap David Tjiptobiantoro ini membagikan foto kaki mungil sang anak di Instagram.

Tak banyak informasi yang dibagikan Julie dalam unggahan tersebut.

Pada caption unggahannya, wanita berdarah Perancis menuliskan kata-kata mutiara dalam bahasa Inggris.

Pemain film Kuntilanak ini mengungkap jenis kelamin dan nama putri pertamanya yakni Brielle Leia Tjiptobiantoro.

"A baby fills a place in your heart you never knew was empty (buah hati mengisi hatimu sehingga kamu tidak pernah tahu jika hatimu kosong)

Meet the new love of our lives,

Brielle Léia Tiptobiantoro, born 20th of July 2023,” tulis Julie.

Unggahan pertama Julie Estelle pasca melahirkan anak pertamanya. (Instagram @julstelle)

Ia juga menautkan akun David dalam unggahan tersebut.

Postingan Julie langsung dibanjiri ucapan selamat rekan-rekan sesama artis.

Sebut saja Iko Uwais, Maia Estianty, Dian Sastrowardoyo, hingga Ayu Shita turut meramaikan kolom komentarnya.

“Congrats lehaaa @julstelle @davidtjipto,” ucap Iko Uwais.