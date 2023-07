Di Lokasi Kejadian Sering Terjadi Kecelakaan, Jordi Onsu Bersyukur Bisa Selamat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jordi Onsu bersyukur dirinya bisa selamat dari kecelakaan mobil yang diakibatkan pecah ban.

Sebab setelah ia berbagi cerita dengan temannya, ternyata KM 162 tol Cipali cukup sering terjadi kecelakaan.

"Aku cerita sama teman yang tinggal di Cirebon, KM 162 Cipali. Were just tiny little pieces, semua Tuhan yang atur dan kehendaki," ungkap Jordi Onsu dikutip Tribunnews.com dari sosial media Instagram miliknya, Senin (31/7/2023).

"Sekali lagi, im so blessed Tuhan kasih perlindungan sedemikian rupa," katanya.

Jordi Onsu juga bersyukur karena pihak kepolisian setempat cepat memberikan respons.

"Terima kasih kepada bapak-bapak polisi yang tiba nggak sampai 10 menit setelah kejadian," tutur Jordi.

"Bantu panggil ambulans, derek sampai bawa aku ke kantor polisi untuk bisa istirahat," sambungnya.

Mobil yang ditumpangi Jordi Onsu sempat mengalami pecah ban dan menyebabkan mobil slip hingga melaju zig zag.

Mobil tersebut sempat menghantam pembatas jalan kanan dan kiri, beruntung tak ada luka serius yang dialami Jordi.