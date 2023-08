Chord Armada - Bebaskan Diriku, Dimainkan dari Kunci Gitar C

Ilustrasi kunci gitar Armada lagu berjudul Bebaskan Diriku dengan lirik aku berhenti sayang ku tak bisa lanjutkan kisah ini, bersamamu aku takkan mampu. Dimainkan dari chord C.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Bebaskan Diriku dari Armada.

Chord gitar Bebaskan Diriku pada artikel ini dimainkan dari kunci C.

Chord Bebaskan Diriku - Armada

[Intro] F C Dm G C

C..

C F C F

lama sudah ku pendam ini..

C D G

lama sudah ku makan hati

F Em

menghadapimu, ini semua tentang dirimu

A Dm F G

tentang caramu, memperlakukanku

C F C F

tak sadarkah kau semua ini

C D G

bukan cuma hati yang kau sakiti

F Em

juga hidupku, diriku ini pasanganmu

A Dm

bukannya musuhmu

G

tak perlu kau siksa aku

[Reff]

C G

aku berhenti sayang

Am G

ku tak bisa lanjutkan

F Em

kisah ini, bersamamu

Dm G

aku takkan mampu

C G

menghadapi semua

Am G

kebohongan yang biasa

C -Em

kau lakukan..

Dm G C

aku hanya minta bebaskan diriku...

C F C F

tak sadarkah kau semua ini

C D G

bukan cuma hati yang kau sakiti

F Em

juga hidupku, diriku ini pasanganmu

A Dm

bukannya musuhmu

G

tak perlu kau siksa aku

[Reff]

C G

aku berhenti sayang

Am G

ku tak bisa lanjutkan

F Em

kisah ini, bersamamu

Dm G

aku takkan mampu

C G

menghadapi semua

Am G

kebohongan yang biasa

C -Em

kau lakukan..

Dm G Am

aku hanya minta bebaskan diriku..

[Musik] Am Bm C F-Em-Dm Em

F G

(aku berhenti sayang)

[Reff 3]

C G

aku berhenti sayang

Am G

ku tak bisa lanjutkan

F Em

kisah ini, bersamamu

Dm G

aku takkan mampu

C G

menghadapi semua

Am G

kebohongan yang biasa

C -Em

kau lakukan..

Dm G F Em

aku hanya minta bebaskan diriku..

Dm G C

aku hanya minta bebaskan diriku..

(Tribunnews.com)