Lirik dan Terjemahan Lagu I'm Just Ken - Ryan Gosling, OST Barbie: I'm Just Ken

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I'm Just Ken yang dinyanyikan oleh Ryan Gosling.

Lagu I'm Just Ken ini dirilis pada 21 Juli 2023.

Diketahui, lagu I'm Just Ken menjadi original soundtrack (OST) Barbie The Movie.

Official audio lagu I'm Just Ken telah diunggah di YouTube Atlantic Records pada 21 Juli 2023.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Nothings Gonna Change My Love for You - George Benson

Lirik dan Terjemahan Lagu I'm Just Ken - Ryan Gosling:

[Verse 1]

Doesn't seem to matter what I do

Sepertinya tidak peduli apa pun yang aku lakukan

I'm always number two

Aku selalu menjadi yang nomor dua

No one knows how hard I tried, oh-oh, I

Tidak ada yang tahu seberapa keras aku berusaha, oh-oh, aku

I have feelings that I can't explain

Aku punya perasaan yang tidak bisa kujelaskan

Drivin' me insane

Membuatku gila

All my life, been so polite

Sepanjang hidupku, aku sudah bersikap sangat sopan

But I'll sleep alone tonight

Tapi aku akan tidur sendirian malam ini

[Chorus]

'Cause I'm just Ken

Karena aku hanyalah seorang Ken

Anywhere else I'd be a ten

Di tempat lain aku akan menjadi sepuluh (orang yang sempurna)

Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?

Apakah ini memang takdirku untuk hidup dan mati dalam kehidupan rapuh orang berambut pirang?

I'm just Ken

Aku hanyalah Ken

Where I see love, she sees a friend

Saat aku melihat cinta, dia hanya melihat seorang teman

What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?

Apa yang harus dilakukan agar dia melihat pria di belakang kulit cokelat dan berjuang untuk diriku?

[Verse 2]

I wanna know what it’s like to love

Aku ingin tahu bagaimana rasanya mencintai

To be the real thing

Untuk menjadi sesuatu yang nyata

Is it a crime?

Apakah itu sebuah kejahatan?

Am I not hot when I'm in my feelings?

Apakah aku tidak seksi saat aku larut dalam perasaanku?

And is my moment finally here or am I dreaming?

Dan apakah momenku akhirnya di sini atau aku hanya bermimpi?

I'm no dreamer

Aku bukan seorang pemimpi

[Bridge]

Can you feel the Ken-ergy?

Bisakah kau merasakan energi si Ken?

Feels so real, my Ken-ergy

Terasa begitu nyata, energi si Ken ku

Can you feel the Ken-ergy?

Bisakah kau merasakan energi si Ken?

Feels so real, my Ken-ergy

Terasa begitu nyata, energi si Ken ku

[Chorus]

I'm just Ken

Aku hanyalah seorang Ken

Anywhere else I'd be a ten

Di tempat lain aku akan menjadi sepuluh (orang yang sempurna)

Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?

Apakah ini memang takdirku untuk hidup dan mati dalam kehidupan rapuh orang berambut pirang?

I'm just Ken

Aku hanyalah Ken

Where I see love, she sees a friend

Saat aku melihat cinta, dia hanya melihat seorang teman

What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?

Apa yang harus dilakukan agar dia melihat pria di belakang kulit cokelat dan bertarung untuk diriku?

[Outro]

I'm just Ken (And I'm enough)

Aku hanyalah Ken (Dan aku puas dengan itu)

And I'm great at doing stuff

Dan aku hebat dalam melakukan banyak hal

So, hey, check me out, yeah, I'm just Ken

Jadi, hei, lihatlah aku, ya, aku hanyalah Ken

My name's Ken (And so am I)

Namaku Ken (dan namaku juga Ken)

Put that manly hand in mine

Taruh tangan gagah itu di tanganku

So, hey, world, check me out, yeah, I'm just Ken

Jadi, hei, dunia, lihatlah aku, ya, aku hanyalah Ken

Baby, I'm just Ken

Sayang, aku hanyalah Ken

(Nobody else, nobody else)

(Tidak ada orang lain, tidak ada orang lain)

Baca juga: Lirik Lagu Bel Air - Lana Del Rey, Disertai Terjemahan Bahasa Indonesia

(Tribunnews.com)